Jason Isaacs, o Lúcio Malfoy de “Harry Potter”, estará no Brasil

Jason Isaacs, ator da saga de filmes “Harry Potter”, está no Brasil e se encontrará com fãs neste domingo (26). O britânico participa do Sana 2025, o maior evento de cultura pop e geek do Nordeste, que ocorre em Fortaleza desde o dia 24.

Isaac é famoso por interpretar o vilão Lúcio Malfoy na saga de filmes de Harry Potter, além dos (também vilões) Capitão Gancho em “Peter Pan” e Capitão Gabriel Lorca na série “Star Trek: Discovery”.

Ele se encontrará com fãs e tirará fotos. Mais tarde, participa de um painel no evento, focado principalmente na sua participação em Harry Potter. O dublador Hélio Ribeiro, que fez a voz brasileira do Lúcio Malfoy na saga bruxa, integra o mesmo painel.

O SANA é o maior evento de cultura pop do Norte/Nordeste, e reúne atrações para fãs de animes, mangás, k-pop e outros segmentos geeks. Neste ano, o festival completa 25 anos; a iniciativa foi criada por um grupo de amigos fãs de anime em 2001, a partir de encontros informais em Fortaleza. Mais tarde, os colegas fundaram a FCNB (Fundação Cultural Nipônica Brasileira), entidade por trás do Sana atualmente.

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Além da edição ocorrida em janeiro, a feira ocorrerá uma segunda vez neste ano, em julho.

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Em 2024, as duas edições do evento contaram com 150 mil visitantes no total. No ano passado, a principal atração foi a atriz americana Tichina Arnold, a icônica Rochelle na série “Todo Mundo Odeia o Chris”.

O evento também conta com o projeto GeekAção, que leva jovens alunos da rede pública ao Sana de forma gratuita. O ingresso gratuito é disponibilizado pelo próprio evento, enquanto o transporte para os estudantes é disponibilizado a partir de parcerias com os governos municipais e estadual e ONGs do Ceará.

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A Super está no Sana 2025 e fará uma cobertura completa do evento!