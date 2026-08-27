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Introdução Um robô chinês superou Usain Bolt nos 100m rasos, com 8,86 segundos. O Tiangong Ultra quebrou o recorde mundial do velocista, mas não sem incidentes, incluindo colisões e um princípio de incêndio. A façanha ocorreu nos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, na China.

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Robô Tiangong Ultra superou Usain Bolt nos 100m Nova marca mundial é de 8,86 segundos Apesar do feito, o robô sofreu colisões e pegou fogo China é líder na tecnologia de robôs humanoides Jogos Mundiais de Robôs Humanoides teve outras quebras de recordes

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Um robô foi o único capaz de superar Usain Bolt na história dos cem metros rasos. Na abertura dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, no dia 22, a máquina chinesa Tiangong Ultra bateu o recorde mundial do atleta, percorrendo a distância em apenas 9,39 segundos. Bolt alcançou a marca em 9,58 segundos, lá em 2009.

Assim que cruzou a linha de chegada, porém, Tiangong Ultra bateu em alta velocidade contra uma parede acolchoada, caiu no chão e precisou ser retirado por assistentes humanos.

Três dias depois, nas semifinais da competição, ele voltou a se superar, concluindo a corrida em apenas 8,86 segundos. Dessa vez, os organizadores decidiram evitar o impacto forçado, colocando uma barreira inflável na linha de chegada. Os esforços foram em vão: um pequeno incêndio surgiu no torso do robô logo após ele desabar com o impacto.

Nos jogos do ano passado, Tiangong venceu com um tempo bem mais lento, de 21,50 segundos. Na lista de conquistas da máquina da marca X-Humanoid, está também a vitória na primeira meia-maratona de robôs humanoides do mundo, realizada em Pequim no ano passado, com um tempo de nível amador de 2 horas e 40 minutos.

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Como o captcha sabe que eu não sou um robô?

Invenções como essas, capazes de disputar competições de alto nível, são chamadas de robôs humanoides. Isso porque, como o próprio nome já diz, elas são desenhadas para imitar a estrutura corporal e comportamento humano.

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A China é líder na fabricação desse tipo de tecnologia. Não à toa, os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides acontecem em Pequim desde 2025, e são a demonstração máxima do desenvolvimento chinês na robótica. Participaram dos jogos também Alemanha, Japão e Estados Unidos – que despontam no mercado.

Olimpíadas… robótica?

O evento em Pequim não se restringiu apenas aos cem metros rasos. Futebol, tênis, boxe humanoide, artes marciais e levantamento de peso – entre muitos outros – marcaram presença na competição. Os organizadores contabilizam 51 eventos, 1.000 competições, dois mil robôs e 666 equipes diferentes para esportes coletivos.

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Em parte delas, houve a quebra de outros recordes humanos. Segundo a agência de notícias Reuters, até agora, foram quatro: os cem metros rasos de Tiangong; um na corrida de 400m, com 38,15 segundos; um na corrida de 1.500 metros, com 2 minutos e 21 segundos; e o último no salto, com um robô que alcançou 2,88 metros.

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Pelo menos por enquanto, o plano é utilizar os robôs humanoides apenas para demonstrações, apresentações e pesquisas. De qualquer modo, especialistas afirmam que levaria tempo até que tecnologias como esta fossem implementadas no mundo real, disponíveis para compra e uso.

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