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Sociedade

Ladrões do Louvre amassaram e derrubaram uma coroa – e a restauração vai custar R$ 245 mil

A peça centenária leva dezenas de esmeraldas e mais de mil diamantes e ficou para trás durante a fuga

Por Bela Lobato 15 fev 2026, 08h00
Fotogrfia da coroa da Imperatriz Eugênia.
 (Musée du Louvre/Reprodução)
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Ladrões do Louvre amassaram e derrubaram uma coroa – e a restauração vai custar R$ 245 mil Priorizar nos meus resultados Google

Durante o roubo do Museu do Louvre, em outubro de 2025, a quadrilha danificou uma coroa de mais de 200 anos, ao tentar tirá-la através de um buraco estreito em seu recipiente de vidro. Eles até conseguiram, mas, conforme corriam da cena do crime, deixaram a coroa cair na calçada – e ela foi recuperada no mesmo dia.

Os criminosos fugiram pelo segundo andar e levaram oito joias – até agora, nenhuma foi encontrada. A coroa que sobreviveu por pouco havia pertencido à Imperatriz Consorte da França, Eugênia, esposa de Napoleão III. Ela reinou entre 1853 e 1870.

A coroa foi criada para a Expo 1855 em Paris, um evento internacional de exibição de agricultura, indústria e artes. Ela é adornada com oito águias de ouro, 57 esmeraldas e 1.354 diamantes.

Fotogrfia da coroa da Imperatriz Eugênia.
(Musée du Louvre/Reprodução)

Segundo o Louvre, a maior parte da ornamentação está inteira. Uma das águias e dez diamantes pequenos sumiram – o diretor de artes decorativas do Louvre, Olivier Gabet, disse ao New York Times que elas provavelmente estão com as outras roubadas, e talvez serão encontradas um dia. Outras partes apenas se soltaram ou desencaixaram – assim, a restauração consistirá principalmente na remontagem. 

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Mas, dada a delicadeza das peças, não será um trabalho simples. “Vamos criar um comitê científico para supervisionar a restauração, e será um belo símbolo do renascimento do Louvre”, disse o diretor do Museu do Louvre, Laurence Des Cars ao jornal France Info.

Olivier Gabet, diretor de artes decorativas do Louvre, disse ao New York Times, que a restauração está orçada em cerca de US$ 47.000 – algo próximo de R$ 244,4 mil.

O museu reuniu uma equipe de consultores composta por membros de sua própria equipe e de outros museus franceses, como o Museu d’Orsay e o Museu Nacional de História Natural. O Louvre também contou com representantes de cinco joalherias francesas históricas: Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron e Van Cleef & Arpels.

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