Memes no vestibular: 5 questões engraçadas que já caíram em provas

A 1ª fase do vestibular da Fuvest – que dá acesso à USP –, realizada por 127 mil candidatos no último domingo (25), encerrou a tradicional maratona de provas de novembro: ENEM, Unesp e Unicamp também já foram. Agora, estudantes de todo o País podem respirar fundo e aguardar os resultados. Ou se preparar para a 2ª fase em janeiro, caso haja uma.

A pergunta mais badalada da prova sem dúvida foi a número 43 do caderno V, que abordou a polêmica dos gatos líquidos. A questão foi todinha dedicada ao estado físico dos felinos em temperatura e pressão ambientes.

Acontece que bichanos viscosos não são a primeira zoeira que já deu as caras nas provas mais temidas do País. A SUPER listou outros easter eggs inesquecíveis da história do vestibulando brasileiro.

A trívia do cursinho começa agora:

1. NanoKid

O composto químico orgânico magrelo apareceu no ENEM de 2013 (no caderno amarelo do primeiro dia, era a questão 77) e desde então conquista corações em livros didáticos. Veja a questão original abaixo:

2. Bronzeamento com lâmpada

O NanoKid não foi uma zoeira eventual de professores normalmente ranzinzas. Na verdade, ele é o ápice de uma longa escalada de gracinhas no ENEM. Vide esta questão de 2012, a 76 do caderno amarelo. Você pode até tirar uma com a moça que tentou se bronzear à luz da lâmpada incandescente. Mas que atire a primeira quem assinalou a alternativa correta naquele longínquo domingo de 2012.

Não é preciso dizer que os memes pós-prova não perdoaram ninguém:

3. Garfield fora de forma

Para quem não achou graça no bronzeamento artificial, a tirinha abaixo decorava o mesmíssimo ENEM de 2012. Afinal, para que colocar uma brincadeira se você pode colocar duas?

Dá até para fazer um combo de piadas com a edição de 2012. Que seria mais fácil de entender, é claro, se alguém ainda se lembrasse do conteúdo da prova.

4. Frases de para-choque

Na prova de conhecimentos gerais da Unesp, em 2011, uma suposta frase de para-choque de caminhão introduzia o vestibulando a uma acalorada discussão taxonômica: afinal, cavalo marinho é peixe ou não é?

Se Pedrinho e sua turma são bons de biologia, fica a critério do candidato. Mas uma coisa é certa: eles têm discussões bem mais intelectuais que as dos amigos deste repórter nos tempos de ônibus escolar.

5. Mundo animal

Às vezes o humor não é intencional. Como no caso desta fofíssima descrição da vida, hábitos e habitat de um pequeno tamanduá sul-americano chamado “tamanduaí” – que, ao que tudo indica, é um bocado promíscuo. Muitos candidatos lamentaram no Twitter não alcançar o mesmo sucesso no amor. Nem precisa dizer o óbvio: esta pérola estava no ENEM 2012. Um grande ano para o humor vestibulando.

Também, com essa carinha, você queria o quê?