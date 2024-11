Mensagem em garrafa jogada na costa brasileira chegou à Austrália 16 anos depois

Viajar do Brasil para a Austrália está caro. Passagens aéreas saindo de São Paulo começam nos R$ 12 mil.

Numa manobra profética, talvez antevendo essa inflação, um americano de férias no Brasil jogou uma garrafa de vinho com uma mensagem ao mar. Agora, 16 anos depois, ela foi encontrada na Austrália, do outro lado do mundo, coberta de conchas. Demorou, mas foi de graça.

A garrafa com a mensagem escrita apareceu na praia de Peterborough, no sudoeste de Victoria, estado que fica no sudeste do país e abriga uma das maiores cidades da Austrália, Melbourne.

Tony, um morador local que fazia sua caminhada matinal, foi o responsável pela descoberta da garrafa de vinho verde e por compartilhar a história nas redes.

Joe Johnson, turista norte-americano que estava fazendo um cruzeiro pelo Brasil, foi o responsável pela mensagem e por jogar a garrafa, no dia 3 de novembro de 2008. Ele estava a 50 km de distância da costa brasileira, em algum ponto do trajeto entre Rio de Janeiro e Salvador.

Que caminho a garrafa fez

A mensagem percorreu mais de 13 mil quilômetros. Numa entrevista à ABC Radio Melbourne, Johnson contou que jogar garrafas de vinho no mar é algo que ele já fez várias vezes, como um experimento para explorar as correntes marítimas.

Continua após a publicidade

Não dá para saber, com certeza, qual foi o caminho que a garrafa percorreu. Mas é muito provável que a corrente do Brasil tenha jogado a garrafa para o sul. Ali, ela deve ter sido empurrada durante anos pelas correntes do Atlântico Sul e do Índico Sul, passando “por baixo” da África e da Ásia até chegar à praia australiana.

Leia a mensagem

Johnson usava o mesmo texto, só trocando algumas informações, nas garrafas que lançava ao mar. Leia a mensagem que estava dentro da garrafa, traduzida:

“Saudações,

Sua curiosidade valeu a pena. Obrigado por recuperar essa garrafa e tomar tempo para ver o que tinha dentro dela. Eu coloquei garrafas como essa em vários oceanos e em muitos locais diferentes ao redor do mundo na esperança de que pessoas como você as encontrassem, enviando a mensagem de volta para mim, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Eu joguei essa garrafa no oceano Atlântico, no dia 3 de novembro de 2008, a aproximadamente 50 km da costa do Brasil*, na América do Sul. Eu gostaria que você me mandasse de volta o bilhete para que eu possa saber a distância que percorreu e por quanto tempo a garrafa viajou. Para fazer a participação no meu experimento valer a pena, eu vou te enviar 20 dólares americanos assim que receber esse bilhete. Por favor, inclua seu nome e endereço.

De novo, obrigado por participar do meu experimento, eu espero ouvir detalhes de como você encontrou a mensagem na garrafa.

*Entre o Rio e Salvador, no Brasil, América do Sul.”

Continua após a publicidade

Johnson garantiu que vai cumprir a promessa de mandar os US$ 20 (cerca de R$ 118) para Tony, que ainda não respondeu se vai aceitar o dinheiro. Se ele fosse brasileiro, poderia começar uma poupança para comprar passagem para a Austrália. Já é um começo: aproximadamente 1% do valor.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.