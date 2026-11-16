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Introdução A internet explodiu com rumores de um apagão global em 2026, associando recomendações de kits de emergência e um teste de alerta dos EUA a uma conspiração. Descubra a verdade por trás dessas especulações e entenda por que um blecaute mundial, como o imaginado, é praticamente impossível.

Principais Tópicos





Países recomendam kits de emergência por precaução Teste de alerta nos EUA é um protocolo comum Rumores de apagão global em 2026 viralizam na web Série Os Simpsons é usada como "prova" da conspiração Entenda por que um blecaute mundial é inviável

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Nas últimas semanas, órgãos de defesa civil de diversos países, como Brasil, Reino Unido e Japão, recomendaram que a população mantivesse estoques de alimentos, água e itens essenciais em kits de emergência suficientes para cerca de 72 horas. Na maioria dos casos, a justificativa era de que esses suprimentos seriam necessários em situações de emergência, como incidentes climáticos. Trata-se de uma medida preventiva, e não de um alerta sobre perigos iminentes.

Paralelamente, o governo dos Estados Unidos anunciou a realização de um teste do Sistema de Alertas de Emergência (EAS) no dia 17 de novembro. Basicamente, as transmissões de televisão e rádio seriam interrompidas brevemente, por cerca de um minuto, para verificar se o sistema estava funcionando corretamente. É um protocolo comum, realizado a cada três anos.

Esse sistema é utilizado para alertar a população do país sobre desastres climáticos e naturais, além de outras emergências nacionais. Por isso, é fundamental garantir que ele funcione corretamente e fazer essa vistoria.

Também ocorreram ataques aos sistemas de refrigeração de centenas de mercados franceses e bloqueios de voos comerciais em alguns países.

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Esses acontecimentos reais e verdadeiros acabaram se misturando e ganhando proporções maiores na internet, se tornando uma grande bola de neve. Começaram a surgir especulações de que, no dia 17 de novembro de 2026, ocorreria um apagão global de energia. Alguns perfis afirmam, inclusive, que o suposto apagão duraria três meses.

Os primeiros rumores surgiram no fim de outubro, logo após o comunicado dos Estados Unidos sobre o teste nacional do Sistema de Alertas de Emergência (EAS). Nenhuma fonte oficial apresentou indícios ou menções de um apagão. Tampouco há relação entre esses fatos.

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Uma das supostas “evidências” utilizadas para sustentar a teoria do apagão é um episódio da série Os Simpsons, conhecida por apresentar enredos que, anos depois, se concretizaram, como a presidência de Donald Trump.

No episódio que começou a circular, chamado It’s a Blunderful Life, exibido pela primeira vez em 2023, ocorre um apagão na cidade dos personagens, Springfield, que fica alguns dias sem energia. Na trama, o evento começa em 17 de novembro e se estende até o Dia de Ação de Graças. A situação é provocada depois que o Sr. Burns utiliza a usina nuclear da cidade e acaba causando um incêndio.

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A conspiração que começou a circular neste ano, porém, não tem nenhum embasamento na realidade. Além disso, é praticamente impossível que um apagão mundial ocorra dessa forma, principalmente porque a rede elétrica mundial não é um sistema único. Cada país possui seu próprio sistema – ou sistemas, como é o caso dos Estados Unidos, que contam com três grandes redes de energia —, que operam de maneira independente. De fato, alguns desses sistemas são interligados entre países, mas isso não ocorre em todo o mundo. Uma falha em determinado sistema elétrico não implica, necessariamente, interrupções no fornecimento de energia em outros.

Além disso, as redes não podem simplesmente ser apagadas e desligadas tão facilmente, muito menos todas ao mesmo tempo. Isso demandaria um esforço tremendo. Mesmo se isso fosse possível, os rumores desconsideram que as redes de energia também contam com planos de contingência para situações de emergência como essa. É improvável que um apagão se prolongue por meses em todo o território de um país, quem dirá no mundo todo.

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