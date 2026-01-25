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Introdução A China adota um novo imposto sobre contraceptivos em sua tentativa de reverter a queda da taxa de natalidade. Contudo, especialistas e exemplos internacionais indicam que medidas pronatalistas são ineficazes frente aos altos custos de vida, modernização e oportunidades para as mulheres. Entenda a “armadilha da baixa fertilidade” que o país enfrenta.

Principais Tópicos





Novo imposto chinês:** Pequim taxa preservativos e pílulas anticoncepcionais em 13% na esperança de aumentar a taxa de natalidade. **Custo irrisório:** O acréscimo no valor dos contraceptivos é mínimo frente ao custo elevado de criar um filho na China, tornando a medida mais simbólica do que eficaz. **Fracassos internacionais:** Países como Cingapura e Coreia do Sul já tentaram, sem sucesso, reverter a baixa fertilidade com incentivos financeiros e políticas pronatalistas. **Causas reais:** A modernização, o acesso a melhores oportunidades para mulheres e o altíssimo custo de vida na China são os verdadeiros fatores por trás da diminuição da natalidade. **A "armadilha da baixa fertilidade":** Demógrafos apontam que, uma vez que a taxa de fertilidade cai abaixo de 1,5, é extremamente difícil aumentá-la, desafiando as políticas governamentais.

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Dudley L. Poston Jr. é professor de sociologia na Texas A&M University. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos redigidos por pesquisadores. Vale a visita.

Outrora a nação mais populosa do mundo, a China agora está entre os muitos países asiáticos que lutam contra baixas taxas de fertilidade. Na tentativa de dobrar a taxa de 1,0 filho por mulher no país, Pequim está recorrendo a uma nova ferramenta: impostos sobre preservativos, pílulas anticoncepcionais e outros contraceptivos.

Desde 1º de janeiro deste ano, esses itens passaram a ser sujeitos a um imposto sobre valor agregado de 13%. Enquanto isso, serviços como creches e agências de casamento continuam isentos de impostos.

A medida vem depois que a China, no ano passado, alocou 90 bilhões de yuans (US$ 12,7 bilhões) para um programa nacional de creches, concedendo às famílias um pagamento único de cerca de 3.600 yuans (mais de US$ 500) por cada criança de até três anos.

Eu estudo a demografia da China há quase 40 anos e sei que as tentativas anteriores do governo comunista do país de reverter as taxas de fertilidade em queda por meio de políticas que incentivam os casais a ter mais filhos não funcionaram. Não espero que essas novas medidas tenham muito efeito, se é que terão algum, na reversão do declínio da taxa de fertilidade para uma das mais baixas do mundo e muito abaixo da taxa de reposição de 2,1 necessária para manter uma população estável.

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De muitas maneiras, o imposto de 13% sobre contraceptivos é simbólico. Um pacote de preservativos custa cerca de 50 yuans (cerca de US$ 7), e um suprimento mensal de pílulas anticoncepcionais custa em média cerca de 130 yuans (US$ 19). O novo imposto não é de forma alguma uma despesa significativa, acrescentando apenas alguns dólares por mês.

Compare isso com o custo médio de criar um filho na China — estimado em cerca de 538.000 yuans (mais de US$ 77.000) até os 18 anos, com o custo nas áreas urbanas sendo muito mais alto. Um pai de 36 anos disse à BBC que não está preocupado com o aumento de preço das camisinhas. “Uma caixa de preservativos pode custar cinco yuans a mais, talvez 10, no máximo 20. Em um ano, isso representa apenas algumas centenas de yuans, totalmente acessível”, disse ele.

Falhas do pronatalismo

A China é um dos muitos países que adotam políticas pronatalistas para lidar com a baixa fertilidade. Mas elas raramente são eficazes.

O governo de Cingapura vem se preocupando com a taxa de fertilidade muito baixa do país há algumas décadas. Ele tentou criar maneiras de aumentá-la por meio de programas como licença maternidade remunerada, subsídios para creches, isenção de impostos e pagamentos em dinheiro únicos. Mas a taxa de fertilidade de Cingapura — atualmente em 1,2 — continua sendo uma das mais baixas do mundo.

O governo local chegou a limitar a construção de apartamentos pequenos de um quarto em uma tentativa de incentivar a construção de casas mais “adequadas para famílias”, com dois ou mais quartos — qualquer pessoa com filhos compreende a necessidade de mais espaço, certo? Mesmo isso, porém, não conseguiu alterar a baixa taxa de fertilidade.

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O governo de Cingapura recebeu uma ajuda em 2012 da fabricante de doces Mentos. Em uma campanha publicitária viral, a marca convidou os cidadãos a celebrar a “Noite Nacional com um pouco de intimidade conjugal, deixando seu patriotismo explodir” – com a esperança de um aumento correspondente nos nascimentos em nove meses. Mesmo com a ajuda do setor privado, parece que reverter as taxas de fertilidade em declínio é uma tarefa complicada.

A Coreia do Sul, o país com a menor taxa de fertilidade do mundo — 0,7 —, vem oferecendo incentivos financeiros aos casais há pelo menos 20 anos para incentivá-los a ter mais filhos.

O governo aumentou o subsídio mensal já existente para casais que se tornassem pais. Na verdade, desde 2006, o governo sul-coreano gastou bem mais de US$ 200 bilhões em programas para aumentar a taxa de natalidade coreana.

Mas a taxa de fertilidade da Coreia do Sul continuou a cair de 1,1 em 2006 para 1,0 em 2017, para 0,9 em 2019 e para 0,7 em 2024.

Ventos contrários desfavoráveis

A situação difícil da China é, em parte, culpa dela própria. Durante algumas décadas, a política do filho único do país pressionou pela redução das taxas de fertilidade. Funcionou, passando de mais de 7,0 no início da década de 1960 para 1,5 em 2015.

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Foi então que o governo interveio novamente, abandonando a política do filho único e permitindo que todos os casais tivessem dois filhos. Em maio de 2021, a política dos dois filhos foi abandonada em favor de uma política dos três filhos.

A esperança era que essas mudanças levassem a um boom de nascimentos, resultando em aumentos consideráveis na taxa de fertilidade nacional. Mas a taxa de fertilidade continuou a diminuir — para 1,2 em 2021 e 1,0 em 2024.

Embora os programas históricos da China para reduzir as taxas de fertilidade tenham sido bem-sucedidos, eles foram auxiliados por mudanças sociais mais amplas: as políticas estavam em vigor enquanto a China se modernizava e caminhava para se tornar uma sociedade industrial e urbanizada.

As políticas destinadas a aumentar a taxa de natalidade enfrentam agora ventos contrários na sociedade. A modernização levou a melhores oportunidades educacionais e profissionais para as mulheres — um fator que leva muitas delas a adiar a maternidade.

Na verdade, a maior parte da redução da fertilidade na China, especialmente desde a década de 1990, tem sido voluntária — mais um resultado da modernização do que das políticas de controle da fertilidade. Os casais chineses estão tendo menos filhos devido aos custos de vida mais altos e às despesas com educação envolvidos em ter mais de um filho.

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Além disso, a China é um dos países mais caros do mundo para criar um filho, quando comparado à renda média. As mensalidades escolares em todos os níveis são mais altas do que em muitos outros países.

A armadilha da “baixa fertilidade”

Outro fator a ser levado em consideração é o que os demógrafos chamam de “armadilha da baixa fertilidade”. Essa hipótese, levada à frente por demógrafos na década de 2000, sustenta que, uma vez que a taxa de fertilidade de um país cai abaixo de 1,5 ou 1,4 — muito acima do nível atual da China —, é muito difícil aumentá-la em 0,3 ou mais.

O argumento é que a queda da fertilidade para esses níveis baixos é, em grande parte, resultado de mudanças nos padrões de vida e do aumento das oportunidades para as mulheres.

Assim, é muito improvável que a política de três filhos da China tenha qualquer influência no aumento da taxa de fertilidade. E todos os meus anos estudando as tendências demográficas da China me levam a acreditar que tornar os contraceptivos um pouco mais caros também terá muito pouco efeito.

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