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Sociedade

Novo recorde: veja o maior fogo de artifício do mundo

É como se o segundo Sol tivesse chegado. Confira o vídeo.

Por Carolina Fioratti 11 fev 2020, 20h10 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
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 (nikkytok/Superinteressante)
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Novo recorde: veja o maior fogo de artifício do mundo Priorizar nos meus resultados Google

Era 19h56 do último sábado (8) quando o grande clarão tomou o céu. O responsável foi Tim Borden, um americano do Colorado. Sua missão: explodir o maior fogo de artifício da história da humanidade.

De acordo com o Guiness Book, ele conseguiu. Um representante do livro dos recordes foi a Steamboat Springs, a pequena cidade, de 13 mil habitantes, onde Tim vive, para testemunhar a explosão, e validá-la para os anais do Guiness. Certamente foi uma bela experiência. Veja aqui:

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Tim reservou 1.200 quilos de explosivos – o peso de um carro – para serem atirados por um canhão gigante. O trambolho tinha quase oito metros de altura, pouco mais de um metro e meio de largura e pesava cerca de 1.270 quilos. Ele deveria lançar o fogo de artifício a uma altura maior que uma milha (1,6 quilômetros), que é uma distância considerada segura. 

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Em 10 de fevereiro de 2019, o americano tentou fazer o mesmo show pirotécnico, porém com 100 quilos de fogos a menos. Sem sucesso. Pelo menos, Borden não cedeu e continuou tentando. 

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Em entrevista ao The Denver Channel, o recordista agradeceu o apoio dos moradores da cidade. “Tivemos que trabalhar em estreita colaboração para garantir que nossos fogos de artifício não representassem absolutamente nenhum perigo para as pessoas, animais selvagens ou estruturas na área”.

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Veja mais imagens na fanpage que Tim e outros fanáticos por fogos de artifício mantêm no Facebook, a Steamboat Firework. Mas, antes, tire o seu cachorro da sala.

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TAGS:
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fatos históricos
Fogos de artifício
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