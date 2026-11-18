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Introdução Após treze anos de espera, o aguardado Grand Theft Auto VI (GTA 6) finalmente chega aos consoles. O lançamento tem gerado enorme expectativa, com milhões de fãs se preparando e levantando debates sobre o impacto temporário na produtividade econômica, com estimativas de 1,5 milhão de faltas nos EUA.

Principais Tópicos





GTA 6 é lançado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S Fãs ao redor do mundo preparam-se para a estreia do jogo Impacto previsto na produtividade econômica devido a faltas Debate sobre o real prejuízo financeiro causado pelo lançamento Expectativa de bilhões de dólares em vendas e receita inicial

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Depois de treze anos de espera, vários vazamentos e dois adiamentos, o Grand Theft Auto VI (GTA 6) chega, por fim, aos consoles nesta quinta-feira (19). Considerado por muitos o jogo mais aguardado da história, o novo título da Rockstar Games será liberado para PlayStation 5 e Xbox Series X|S à meia-noite do horário local de cada país – ou seja, na virada de quarta (18) para quinta-feira (19).

No Brasil, o desbloqueio acontece à 0h de quinta, pelo horário de Brasília. Como a PlayStation Store usa esse horário para o país inteiro, quem está em estados com outro fuso pode começar antes: às 23h de quarta em Manaus e às 22h em Rio Branco.

Ao redor do mundo, fãs da saga têm feito de tudo para se preparar para a estreia. Publicações e vídeos que circulam nas redes mostram, por exemplo, jogadores comprando um console só para o GTA 6, liberando espaço para baixar os até 212 GB do novo jogo e até mesmo desinstalando aplicativos de redes sociais para evitar spoilers.

Mas não para por aí. A movimentação deve ir além dos games: levantamentos apontam para uma queda temporária na produtividade da economia dos Estados Unidos por causa de folgas e faltas ao trabalho. Segundo estimativas, cerca de 1,5 milhão de trabalhadores estadunidenses devem faltar no dia do lançamento do GTA 6.

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Impacto do GTA 6 no mercado

Em abril, Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games, brincou: “Acho que muita gente vai avisar que está doente no dia 19 de novembro”. A declaração rendeu muitas manchetes – e os levantamentos publicados nos últimos meses sugerem que Zelnick provavelmente tem razão.

Nos EUA, vários dados indicam que uma parcela dos trabalhadores vai se ausentar no dia do lançamento. A BambooHR, empresa de software de recursos humanos, informou que os pedidos de folga para 19 de novembro estavam de 9% a 17% acima do que se vê em uma terceira quinta-feira de novembro comum.

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Já outra pesquisa – desta vez da GameSquare, feita na plataforma de enquetes Pollfish – ouviu mil trabalhadores em tempo integral dos EUA que se identificam como gamers. Entre os que cogitavam se ausentar no lançamento, 39% disseram que pediriam folga com antecedência, 36% que avisariam estar doentes e 32% que iriam “trabalhar” de casa – assim mesmo, entre aspas, no relatório da empresa. Cada participante podia escolher mais de uma opção.

O fenômeno não é inédito: no lançamento de GTA V, em 2013, até 6% dos trabalhadores de 18 a 35 anos em cidades como Nova York e Los Angeles teriam faltado. O apelido “gripe GTA” se refere justamente a essa onda de faltas justificadas com uma suposta doença no dia do lançamento.

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Neste ano, a “gripe GTA” deve levar cerca de 1,5 milhão de americanos a faltar ao trabalho para jogar GTA 6 no dia do lançamento. Segundo uma estimativa divulgada pelo International Business Times, a maioria seria de homens de 18 a 30 anos, e o setor de tecnologia estaria entre os mais afetados.

A perda de produtividade pode chegar a US$ 1 bilhão em um único dia (cerca de R$ 5,6 bilhões, na cotação atual do dólar). Esse cálculo, atribuído ao economista José García Montalvo, da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, projeta a perda com base em uma produção anual média de cerca de US$ 70 mil por trabalhador.

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No entanto, trata-se de uma estimativa acadêmica, não de uma previsão oficial. Além disso, as informações disponíveis não detalham uma metodologia que permita reproduzir o resultado de US$ 1 bilhão. E há economistas que leem esses números de outra forma.

Queda na economia?

As versões que circulam sobre a projeção não distinguem trabalhadores que negociaram férias ou folgas daqueles que deixam de comparecer ao serviço sem autorização. Victor Matheson, economista do College of the Holy Cross que estuda esportes e grandes eventos, contesta a conta.

Matheson aponta para o efeito de substituição: é provável que quem tirar folga no dia 19 de novembro use um dia a menos de licença remunerada em outro momento. Ou seja, a produtividade é deslocada, e não perdida – e o US$ 1 bilhão não representaria uma redução real da atividade econômica.

“Mesmo que tivéssemos um bilhão de dólares em faltas por doença, essa seria uma perda de curto prazo, compensada no longo prazo, quando esse dia de folga remunerada não estiver disponível em fevereiro, março, junho ou julho do ano que vem”, disse ele à revista Fortune. “Não é como se as pessoas fossem tirar mais dias de folga do que antes por causa disso. Elas só estão mudando quando tiram esses dias.”

O lançamento de GTA 6 deve movimentar bilhões de dólares na indústria de jogos e entretenimento. A consultoria DFC Intelligence, por exemplo, prevê 40 milhões de unidades vendidas no primeiro ano, o que geraria cerca de US$ 3,2 bilhões em receita.

No Brasil, a edição padrão de GTA 6 custa R$ 449,90, e a Ultimate Edition sai por R$ 549,90. A versão mais cara traz itens extras dentro do jogo, como veículos, armas e roupas, liberados ao longo da campanha.

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