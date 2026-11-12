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Introdução O manuscrito original e desaparecido do icônico discurso “Eu Tenho um Sonho” de Martin Luther King Jr., proferido em 1963 na Marcha pelos Direitos Civis, foi redescoberto após seis décadas. O documento, que revela as alterações e improvisações de King, será leiloado em 2027 com expectativa de alcançar US$ 10 milhões.

Principais Tópicos





Detalhes da criação e improvisação do discurso histórico O sumiço do manuscrito original após a Marcha de Washington Redescoberta do documento no escritório de ex-assessor de King O valor histórico das anotações e rabiscos no manuscrito Manuscrito será leiloado em 2027 com estimativa de US$ 10 milhões

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No dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King foi às ruas de Washington, nos Estados Unidos, em uma marcha pelos direitos civis que reuniu cerca de 250 mil pessoas. Lá, ele subiu a escadaria do Memorial Lincoln e fez um discurso sobre a luta histórica da população negra nos EUA por liberdade em uma sociedade marcada pela desigualdade racial e pela segregação.

A princípio, seria um discurso breve, que King escreveu à mão em um tom levemente formal. Ele só terminou de escrever o texto por volta das 4h da manhã do próprio dia 28. Usou uma caneta de tinta azul e um bloco de notas com páginas amarelas. Foram sete páginas ao todo, depois datilografadas para que ele pudesse levar uma cópia ao evento. Outras cópias foram entregues à imprensa.

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Durante sua fala, a cantora gospel Mahalia Jackson gritou: “Conte a eles sobre o sonho, Martin!”. Assim, ele decidiu que, além de ler o texto, também improvisaria um pouco. Foi dessa forma que incorporou ao discurso uma parte que não estava no roteiro, contando sobre uma série de sonhos que tinha para os Estados Unidos: igualdade racial, liberdade e justiça.

“Tenho um sonho de que meus quatro filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Tenho um sonho hoje”, disse em um trecho do discurso. A fala se tornou mundialmente conhecida e passou a ser considerada uma das mais importantes do século 20.

Depois do discurso, a cópia datilografada que King havia lido ficou com George Raveling, ex-jogador de basquete universitário (e futuro técnico), que atuava como um dos seguranças voluntários do evento. Raveling decidiu arriscar e pediu o documento, que King lhe cedeu.

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Porém, o manuscrito original, escrito por King naquela madrugada, simplesmente desapareceu. Seis décadas se passaram, e nenhum pesquisador conseguiu localizar o documento. Até que, em 2024, Xernona Clayton, líder dos direitos civis, estava mexendo no escritório do marido, Edward Clayton, morto em 1966. Ele havia sido assessor de comunicação de King e o ajudou a elaborar o discurso.

Em uma das gavetas da escrivaninha estava o documento, que provavelmente passou todas essas décadas no mesmo lugar. Os papéis estavam guardados em um envelope com a inscrição “discurso”. Xernona já os havia encontrado no fim dos anos 1990, mas, na época, não sabia que se tratava da versão final do texto. Desta vez, após pesquisas e consultas a especialistas, ela descobriu que tinha em mãos a única versão final manuscrita conhecida do discurso. “Ainda bem que dei uma olhada na gaveta”, disse ela em comunicado.

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Agora, ela decidiu colocar a peça em leilão, e a renda será destinada a instituições de caridade ligadas a King e a Xernona. O leilão acontece no dia 22 de janeiro de 2027. Antes disso, o manuscrito ficará exposto ao público em Atlanta, Chicago e Nova York.

O documento é ainda mais valioso pois, nele, é possível observar as alterações que King fez no texto, com diversos rabiscos e trechos reescritos. A expectativa é que o lance vencedor ultrapasse US$ 10 milhões.

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