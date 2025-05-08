O primeiro papa americano também é o primeiro peruano. Conheça Leão 14.

A Igreja Católica tem um novo papa. O americano Robert Francis Prevost Martínez, natural de Chicago, foi eleito por uma maioria do Colégio dos Cardeais e escolheu para si o nome de Leão 14. O último pontífice de nome Leão morreu em 1903, aos 93 anos – o que faz dele o papa mais longevo conhecido.

Prevost começa seu papado aos 69 anos, jovem em comparação com outros papas (Francisco, por exemplo, assumiu o Vaticano aos 76 anos). O americano é um dos poucos não-europeus na história milenar da Igreja a ocupar o trono de São Pedro: antes do argentino Bergoglio, o último papa de fora do Velho Continente foi Gregório 3º, que nasceu na Síria e liderou o catolicismo entre 731 e 741.

Leão 14 é o primeiro papa norte-americano, mas passou grande parte de sua carreira eclesiástica fora dos Estados Unidos. O jornal italiano La Repubblica chamou Prevost, quando ainda era cardeal, de “o menos americano dos americanos”. Em Roma, ele é conhecido como o “yankee latino”.

Não é só jeito de falar: Leão 14 realmente não é só americano. Em 2015, Prevost se tornou um cidadão naturalizado do Peru, país onde ele serviu a Igreja Católica por décadas. Conheça a história do novo papa com os dois pés na América Latina.

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O papa também é matemático

Prevost começou seus estudos no seminário da Ordem de Santo Agostinho, composta de frades mendicantes que vivem em conventos e fazem voto de pobreza. Depois, se formou em matemática na Universidade Villanova, uma instituição católica nos Estados Unidos. Após se especializar nas ciências exatas, ele fez mestrado em teologia, foi para Roma fazer seu doutorado e se tornou missionário no Peru.

Ele chegou na América do Sul em 1985. Foi padre no Peru por dois anos, e retornou para os Estados Unidos em 1987. Mas ele passou pouco tempo no país de origem: já em 1988, voltou para o Peru para cuidar de uma congregação na periferia de Trujillo e ser professor no seminário da cidade até 1998.

O relacionamento do novo papa com o Peru continuou pelo século 21. Ele passou alguns anos como prior (ou seja, superior) da ordem agostiniana, e em 2014 o papa Francisco pediu para Prevost voltar para o Peru. Em 2015, ele virou bispo de Chiclayo, a quarta maior cidade do país. No mesmo ano, ele virou cidadão naturalizado do Peru. Ou seja: oficialmente, o papa também é peruano.

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Em 2023, Francisco nomeou Prevost para o cardinalato e chamou o americano-peruano para ser prefeito do Dicastério para os Bispos no Vaticano. Esse é um dos organismos administrativos mais importantes da Cúria Romana, que ajuda as igrejas locais no mundo todo.

Leão 14 tem várias semelhanças com Francisco: perfil pastoral, posturas reformistas e até retuitou algumas postagens criticando a postura de J.D. Vance, o vice-presidente católico dos Estados Unidos. Sim, retuitou: o papa Leão 14 usa o X (ex-Twitter). A Igreja tem o primeiro papa online.

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