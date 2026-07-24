Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

O que é o foie gras, alimento francês proibido pela nova lei brasileira

A iguaria feita a partir do fígado de patos e gansos depende da alimentação forçada das aves, prática que será proibida em todo o país.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 24 jul 2026, 19h00
Muitos patos jovens de penas claras e bicos rosados, alguns com manchas escuras na cabeça, aglomerados em um ambiente rural com vegetação ao fundo
 (Andia/Getty Images)
Continua após publicidade
O que é o foie gras, alimento francês proibido pela nova lei brasileira Priorizar nos meus resultados Google

Na sexta-feira, 24 de julho de 2026, foi publicada a Lei nº 15.475, que proíbe a fabricação e a comercialização de alimentos feitos a partir da alimentação forçada de animais. A medida entra em vigor em 180 dias e valerá em todo o país. Ou seja: além de não poderem ser produzidos em território nacional, esses produtos também não poderão ser importados para o Brasil. 

A nova legislação não especifica se brasileiros que viajam para o exterior poderão trazer esse tipo de alimento para o país. O descumprimento da lei pode ser punido com prisão de três meses a um ano, além de multa.

A lei define alimentação forçada como “qualquer método, mecânico ou manual, que consista em forçar a ingestão de alimento ou de suplementos alimentares além do limite de satisfação natural do animal, utilizando-se de qualquer tipo de petrechos para despejar o alimento diretamente na garganta, no esôfago, no papo ou no estômago do animal.”

Siga

Um dos principais alimentos produzidos por esse método é o foie gras, iguaria da culinária francesa que, no Brasil, pode custar cerca de R$ 1.750 o quilo. Trata-se do fígado hipertrofiado de patos ou gansos, que chega a atingir até dez vezes o tamanho normal e é considerado mais macio e suave do que o fígado tradicional.

Fígados de ganso ou pato, de cor amarelada e com manchas avermelhadas de sangue, dispostos sobre um tecido branco
(Yvan Cohen/Getty Images)
Continua após a publicidade

Para obter um fígado maior do que o comum, as aves são forçadas a se alimentar em excesso, em um processo chamado gavage. Geralmente, o alimento é introduzido por meio de um tubo metálico de cerca de 30 centímetros, inserido pela garganta até o esôfago. Isso é feito várias vezes por dia durante duas a quatro semanas antes do abate. O manejo é arriscado e erros podem provocar a morte do animal.

O alimento oferecido costuma ser uma mistura rica em milho e gordura, o que provoca um intenso acúmulo de gordura no fígado dos patos e gansos. Esse processo causa uma série de problemas de saúde, como lesões na garganta e no esôfago, alterações metabólicas e um adoecimento acelerado. O aumento do fígado também pode comprimir outros órgãos. Muitos animais morrem antes mesmo de serem enviados para o abate.

A produção de foie gras já foi proibida em países como Alemanha, Itália, Argentina e Reino Unido, por ser classificada como uma forma de maus-tratos aos animais. A proibição brasileira vem de um projeto de lei apresentado no Senado há seis anos.

Continua após a publicidade

Um detalhe importante é que a nova lei não proíbe o foie gras em si, mas a sua produção por meio da alimentação forçada. Métodos alternativos de fabricação não estão proibidos. Em alguns países, por exemplo, o prato é produzido durante o inverno, quando gansos e patos naturalmente aumentam sua ingestão de comida, o que também leva ao crescimento do fígado (em proporções menores, é claro).

Novas alternativas tecnológicas também estão em desenvolvimento, como a produção de fígado cultivado a partir de células em laboratório.

Publicidade
TAGS:
animal
ganso
legislação
pato
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).