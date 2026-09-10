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Sociedade

O que fazem os senadores, deputados federais e deputados estaduais? Entenda a diferença

Com as eleições de 2026 se aproximando, saiba o que são e o que fazem os representantes do poder Legislativo.

Por Amanda Nascimento 10 set 2026, 19h38
O Congresso Nacional em Brasília, com suas duas torres verticais, cúpula do Senado e tigela da Câmara, sob céu azul com nuvens esparsas. Espelho dágua e gramado em primeiro plano, com pessoas caminhando e um ônibus estacionado à direita
 (P-A-S/Flickr/Wikimedia Commons)
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No próximo dia 4 de outubro, o Brasil irá às urnas para escolher os novos representantes do poder Executivo e Legislativo do país. Serão eleitos deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e o presidente da República – que devem aparecer nas urnas eletrônicas exatamente nesta ordem. Estima-se que 158,7 milhões de brasileiros estarão aptos a votar em todo o país. 

Mas o pleito de 2026 acontece em meio a uma sequência histórica de abstenções nas eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de brasileiros que não comparecem às urnas vem crescendo desde 2006 e, em 2022, atingiu os 20,9% – a maior abstenção desde as eleições de 1998.

Segundo um levantamento do DataSenado, realizado em 2022, 47% dos eleitores entrevistados alegam ter perdido seu interesse na política. Naquela ocasião, a pesquisa atribuiu a tendência a alguns fatores – entre eles, a falta de conhecimento do eleitor sobre o sistema político. 

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Com as eleições de 2026 se aproximando, vamos entender o que são e o que fazem os representantes do poder Legislativo – composto por deputados federais, estaduais e senadores. 

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Como funciona a eleição americana?

Deputado federal

Na urna, a votação começa pela escolha dos deputados federais. São 513 cadeiras para o cargo, distribuídas proporcionalmente entre os 26 estados e o Distrito Federal. São Paulo, como o estado mais populoso, elege a maior bancada: 70 parlamentares. O eleitor pode votar somente para os candidatos de seu estado. 

Como parte do Poder Legislativo, os eleitos estarão envolvidos na criação e na aprovação de leis. Isso significa estar envolvido em todos os aspectos do processo, desde propor e votar Projetos de Lei (PL) até alterar e revisar a legislação brasileira. Os deputados são eleitos para mandatos de quatro anos – mas podem se reeleger quantas vezes quiserem, sem limite de vezes. 

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Também cabe a eles aprovar o Orçamento Público, o planejamento de gastos e as arrecadações da administração pública. Os parlamentares ainda podem propor as chamadas “emendas” ao Orçamento – elas direcionam parte do dinheiro público a projetos específicos indicados por eles. 

Outra função importante é a fiscalização dos atos do Executivo (presidente, governadores e prefeitos) e o julgamento das contas prestadas pelo presidente da República.

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O trabalho de um deputado federal ocorre dentro da Câmara dos Deputados, que faz parte do Congresso Nacional, em Brasília. A Câmara dos Deputados (que tem a cúpula virada para cima) divide a casa com o Senado (que tem a cúpula virada para baixo). 

Deputado estadual

Na sequência, o eleitor vota para deputado estadual. O número também varia: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), por exemplo, é formada por 94 deputados estaduais. 

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Em geral, deputados federais e estaduais têm atribuições muito parecidas, em esferas distintas. Os deputados estaduais legislam apenas sobre o estado em que atuam.

Assim como os parlamentares da Câmara, deputados estaduais têm mandatos de quatro anos, mas podem se reeleger inúmeras vezes. 

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Sua função principal é legislar, propor, discutir, criar, alterar e, se for o caso, revogar leis.

Assim como os deputados federais, eles julgam as contas prestadas pelo governador anualmente e escolhem os membros do Tribunal de Contas – órgão de controle que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos.

Senador

Nas eleições de 4 de outubro, o eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Os senadores fazem parte do Congresso Nacional, então também têm atribuições em comum com os deputados federais. 

Ambos os cargos estão envolvidos no processo de criação de leis na esfera federal e, muitas vezes, atuam de forma conjunta. Qualquer uma das Casas Legislativas pode criar e passar um projeto de lei, mas ele será sempre votado pela outra também. A lei só se concretiza se os dois órgãos aprovarem (e o presidente sancionar).

A diferença é que um senador representa o estado como um todo em Brasília, e não a sua população. Por isso, todas as unidades federativas têm o mesmo número de senadores (três), independentemente do tamanho de sua população.

Algumas atribuições são exclusivas do Senado. Por exemplo, cabe aos senadores processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República em crimes de responsabilidade. Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República e o advogado-geral da União também são processados e julgados pelo Senado. 

Depende dos senadores também a aprovação prévia da escolha de presidentes e diretores do Banco Central e magistrados para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Neste ano, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa, e os mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos, sem segundo turno. 

A eleição ocorre dessa forma porque o mandato de senador dura oito anos. Isso faz com que o Senado seja renovado de forma alternada, ou seja, dois terços dos cargos ficam em disputa neste ano, e um terço estará em disputa no próximo período eleitoral.

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