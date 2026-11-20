Ler Resumo





Introdução Pela primeira vez em décadas, indígenas isolados do povo Awá-Guajá fizeram contato com vizinhos no Maranhão. A aproximação inédita acendeu o alerta de autoridades sobre pressões de invasores na floresta e os graves riscos imunológicos que ameaçam a sobrevivência do grupo.

Principais Tópicos





Grupo de 15 indígenas isolados Awá-Guajá faz raro contato na Terra Indígena Araribóia Aproximação diante de posto da Funai não era registrada há pelo menos 50 anos Suspeita de que avanço de madeireiros e caçadores ilegais tenha reduzido fontes de alimento Governo federal monta Sala de Situação para coordenar ações e monitorar riscos sanitários Lideranças locais alertam que presença ostensiva de equipes externas pode afugentar os isolados

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um grupo de cerca de 15 indígenas do povo Awá-Guajá, que vivem isolados na Amazônia, fez contato com a comunidade vizinha dos Guajajara, nesta segunda-feira (16), na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. O encontro foi registrado em vídeo. Ainda não há confirmação oficial sobre o motivo da aproximação.

De acordo com a organização internacional Survival International, responsável pela divulgação dos registros, além do contato com os guajajaras, o grupo também apareceu diante de um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) da região – algo inédito na história recente da região.

O vídeo mostra adultos e crianças Awás-Guajás parados, enquanto uma pessoa da comunidade guajajara oferece inhame. Em seguida, os integrantes do grupo se aproximam para pegar os alimentos.

Os registros, gravados pelos moradores da aldeia Tawari, mostram que alguns carregam arcos e flechas e usam adornos de penas e colares.

Continua após a publicidade

Como foi o encontro dos indígenas isolados?

Segundo Olímpio Santos Guajajara, presidente da Associação dos Guardiões da Terra Araribóia, os indígenas tentaram se comunicar, mas as diferenças entre as línguas faladas pelos dois povos impediram o entendimento. Após esse contato, os Awá-Guajá retornaram à floresta.

Na manhã de terça-feira (17), porém, eles voltaram a ser vistos nas proximidades de comunidades indígenas. A Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (Coapima) afirma que o grupo também já havia sido avistado na região no domingo (15).

Lideranças indígenas acreditam que o avanço de invasores sobre a floresta, especialmente madeireiros e caçadores ilegais, possa estar afetando áreas utilizadas pelos Awá-Guajá para obter alimentos. Segundo a Coapima, indígenas guajajaras relataram que as crianças e os idosos apresentavam sinais aparentes de magreza acentuada.

Continua após a publicidade

No entanto, não há confirmação de um diagnóstico de desnutrição ou de que a busca por alimentos tenha sido causada diretamente pela escassez de recursos naturais. Essas possibilidades ainda precisam ser investigadas por equipes especializadas, sem comprometer a autonomia do grupo.

A caça tem um papel central na organização da vida dos Awá-Guajá. Como dependem da disponibilidade de animais, eles não necessariamente permanecem concentrados em um único lugar e se deslocam pela floresta em busca de alimentos e recursos naturais.

Conheça os principais deuses da mitologia tupi-guarani

Continua após a publicidade

O que são os povos isolados?

Segundo a Funai, são considerados “isolados” os grupos indígenas que não têm contato permanente com a população nacional. No Brasil, existem 114 registros de povos isolados – todos estão na Amazônia. Muitos desses povos têm conhecimento que existem formas de viver fora da floresta, mas preferem se isolar porque sabem dos riscos que correm se entrarem em contato com outras pessoas.

Os Awás fazem parte do cadastro oficial de povos indígenas isolados da Funai e são monitorados permanentemente pela Frente de Proteção Etnoambiental Awá. A presença desses indígenas é registrada em diferentes terras indígenas do Maranhão, entre elas Arariboia, Caru, Awá e Alto Turiaçu.

Atualmente, a política brasileira de proteção aos povos indígenas isolados é orientada pelo princípio do não contato. Seu objetivo não é promover relações com esses povos, mas garantir as condições necessárias para que possam permanecer em isolamento caso essa seja sua decisão, sem interferências externas e com plena proteção de seus territórios.

Continua após a publicidade

É importante dizer: a aproximação não significa necessariamente que os Awá tenham decidido abandonar o isolamento.

Para entender mais sobre o assunto, leia a reportagem de capa da Super sobre Os Últimos Povos Isolados, publicada em abril de 2025.

O que diz o governo?

O governo federal informou que tem adotado medidas de proteção para os Awá-Guajá. Profissionais de saúde indígena já estão na região. As autoridades também acionaram uma Sala de Situação para coordenar as ações e avaliar possíveis situações de contato e riscos à saúde dos indígenas, informou o governo em nota.

Continua após a publicidade

Autoridades da saúde têm uma preocupação específica com o caso: por viverem isolados, os Awás provavelmente têm pouca ou nenhuma imunidade contra vírus e bactérias comuns fora da floresta, como a gripe ou a Covid-19, o que pode provocar surtos graves e até fatais no grupo. Por isso, agora a prioridade é garantir a proteção, a saúde e a autonomia dos Awá em isolamento.

A Comissão dos Caciques e Lideranças da Terra Indígena Arariboia também demonstrou preocupação com a presença de um grande contingente de policiais e integrantes de equipes de proteção na reserva. Segundo as lideranças, a movimentação de pessoas de fora pode afugentar os indígenas isolados e comprometer as comunidades.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.