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Sociedade

Olimpíadas de Inverno: em quais esportes o Brasil irá competir?

Conheça os detalhes das cinco modalidade e saiba quando assistir às provas.

Por Maria Clara Rossini 29 jan 2026, 18h00 | Atualizado em 3 fev 2026, 11h49
Fotografia do Patrick Burgener, da equipe suíça, executa uma manobra durante o treino antes da final do halfpipe masculino de snowboard.
 (Al Bello/Getty Images)
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Olimpíadas de Inverno: em quais esportes o Brasil irá competir? Priorizar nos meus resultados Google

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de 2026 acontece em 6 de fevereiro no estádio San Siro, em Milão. Ao longo de duas semanas, delegações de 90 países irão competir por 195 medalhas olímpicas em 15 modalidades diferentes. O Brasil participa de cinco delas. 

Em 2026 teremos a maior delegação brasileira da história em uma Olimpíada de Inverno: 15 atletas estarão representando o Brasil nos esportes de gelo e de neve. Abaixo, conheça os detalhes de cada modalidade.

Bobsled 

  • Atletas: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Luís Bacca, Rafael Souza e Gustavo Ferreira. 
  • Quando assistir: 16 e 17 de fevereiro (2-Man); 21 e 22 de fevereiro (4-Man)

No bobsled (ou bobsleigh, em inglês), os atletas devem empurrar um trenó com força total antes de pular para dentro e seguir ladeira abaixo. A modalidade 2-Man conta com um piloto na frente e alguém responsável pelo freio atrás. No 4-Man, são quatro atletas que preenchem o trenó.

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Toda prova começa com uma corrida de 50 metros empurrando o trenó para ganhar velocidade. Depois, os atletas entram no veículo, começando pelo piloto e terminando com o responsável pelo freio. Os atletas ficam imóveis ao longo do percurso, já que qualquer movimento pode gerar atrito e diminuir a velocidade do trenó.

O piloto controla o trenó de acordo com as curvas ao longo do gelo. Cada equipe faz o percurso quatro vezes ao longo de dois dias. Vence a equipe que completar o percurso no menor tempo possível.

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https://www.youtube.com/watch?v=TBq_6YyqdEc

Skeleton

  • Atletas: Nicole Silveira
  • Quando assisitir: 13 e 14 de fevereiro

No skeleton, o atleta fica cara a cara com o gelo enquanto atinge velocidades de até 140 km/h. Como no bobsled, o competidor começa empurrando um trenó por 25 a 40 metros. Depois, ele deita de barriga para baixo, com a cabeça a apenas 5 centímetros do gelo.

O direcionamento do trenó fica a cargo dos pequenos movimentos feitos pelo atleta. Ele usa os ombros, cabeça, pés e pernas para fazer as curvas. O percurso é quatro vezes ao longo de dois dias. O objetivo é fazer o menor tempo possível.

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Esqui Cross-Country

  • Atletas: Bruna Moura, Eduarda Ribeiro e Manex Silva 
  • Quando assistir: 10, 12, 13 e 18 de fevereiro

O esqui cross-country se assemelha a uma maratona – mas com as placas nos pés. Existem duas técnicas: a clássica, em que o esquiador desliza em marcas gravadas na neve; e a livre, em que ele move os pés como se estivesse patinando, fazendo movimentos laterais.

Os atletas brasileiros participarão de dois eventos: o sprint usando a técnica clássica, e o percurso de 10km usando a técnica livre. No sprint, a prova começa com uma fase classificatória, em que os 30 atletas mais rápidos avançam para a fase seguinte. Já o 10km livre tem apenas uma fase, em que vence o mais rápido

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Esqui Alpino

  • Atletas: Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik, Giovanni Ongaro e Alice Padilha
  • Quando assistir: 14, 16 e 18 de fevereiro

Diferentemente do cross-country, que ocorre em terrenos relativamente planos, o esqui alpino envolve descer uma montanha. Ele é dividido em técnicas, como slalom gigante, slalom, super G e downhill.

Os brasileiros participarão do slalom e slalom gigante. Na primeira modalidade, eles devem descer em zigue-zague, fazendo curvas estreitas e curtas. No slalom gigante, os pontos de referência das curvas ficam mais separados, o que permite atingir velocidades maiores entre eles. Vence o menor tempo.

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Snowboard Halfpipe

  • Atletas: Augustinho Teixeira e Pat Burgener
  • Quando assistir: 11 e 13 de fevereiro

No snowboard halfpipe, os atletas deslizam e fazem acrobacias em uma pista semelhante a do skate – só que mais comprida. A pontuação leva em conta progressão, amplitude, variedade, execução e dificuldade dos movimentos. Os competidores têm duas provas na etapa classificatória, e três na final.

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