Os nomes masculinos e femininos mais populares pelo mundo

Em novembro de 2025, o IBGE lançou o site Nomes no Brasil, que divulga rankings, curiosidades, mapas e outras estatísticas sobre nomes. A plataforma interativa mergulha na diversidade e nas tendências dos nomes e sobrenomes registrados no país com base nos dados do Censo Demográfico de 2022.

Além dos dados brasileiros, o site também traz estatísticas de outros países, coletadas de fontes extraoficiais e com caráter ilustrativo. Assim, dá para descobrir os nomes e sobrenomes mais comuns de cada país e a frequência deles no Brasil.

Por exemplo, o sobrenome mais comum da Bolívia é Mamani – e há apenas 7.300 pessoas com esse sobrenome no Brasil. Mais raro são os Devi, sobrenome mais comum da Índia, que tem apenas 98 representantes por aqui.

Na Finlândia, o nome feminino mais popular é Anne, e há mais de 47 mil em solo brasileiro. Entretanto, o nome masculino mais popular, Juha, e o sobrenome, Korhonen, sequer têm presença estatisticamente relevante no Brasil. (As estatísticas de um nome só são exibidas quando há mais de 20 pessoas com aquele nome no Brasil. Quando a busca é filtrada por unidade federativa, é preciso que haja pelo menos 15 nomes iguais na UF – por cidade, são necessários pelo menos 10. Quando há menos que isso, o nome não é exibido para preservar a identidade dos xarás.)

Quem navega pelos dados dos países pode descobrir padrões interessantes na composição de nomes e sobrenomes – José e Maria são os dois nomes mais populares do Brasil, e o hit se repete na maioria dos países da América Latina. Outras duas duplas de origem religiosa se destacam: João e Maria, e Maomé e Fátima. Confira abaixo as variações de grafia dos nomes pelo mundo.

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Nomes bíblicos

Seis dos dez nomes masculinos mais comuns do Brasil são de origem bíblica – José, Joao, Pedro, Lucas, Paulo e Gabriel. Os outros – Antônio, Francisco, Carlos, Luiz – não são propriamente bíblicos, mas são presentes no catolicismo. O padrão cristão se repete pelo mundo com variações de João, apóstolo de Jesus, e José e Maria, os pais de Cristo.

Tradição islâmica

A dinâmica é parecida em alguns países muçulmanos, onde predominam as variações do nome do profeta Maomé e de sua filha mais nova, Fátima.

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Xarás

Em Vanuatu, há uma situação inusitada: o nome feminino mais popular é Jean, que é uma versão de João. John, por sua vez, também é

o nome mais popular dentre os homens do país.

Fonte: Plataforma Nomes no Brasil, do IBGE. Os dados de nomes internacionais foram coletados pelo IBGE de fontes variadas e extraoficiais.

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