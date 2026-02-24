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Sociedade

Os nomes masculinos e femininos mais populares pelo mundo

Nomes de origem religiosa dominam os rankings; confira as variações das combinações mais comuns

Por Bela Lobato 24 fev 2026, 14h00 | Atualizado em 25 fev 2026, 13h00
Imagem de um globo, em fundo cinza, com pins laranjas marcando alguns países.
 (Richard Drury/Getty Images)
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Em novembro de 2025, o IBGE lançou o site Nomes no Brasil, que divulga rankings, curiosidades, mapas e outras estatísticas sobre nomes. A plataforma interativa mergulha na diversidade e nas tendências dos nomes e sobrenomes registrados no país com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. 

Além dos dados brasileiros, o site também traz estatísticas de outros países, coletadas de fontes extraoficiais e com caráter ilustrativo. Assim, dá para descobrir os nomes e sobrenomes mais comuns de cada país e a frequência deles no Brasil.

Por exemplo, o sobrenome mais comum da Bolívia é Mamani – e há apenas 7.300 pessoas com esse sobrenome no Brasil. Mais raro são os Devi, sobrenome mais comum da Índia, que tem apenas 98 representantes por aqui. 

Na Finlândia, o nome feminino mais popular é Anne, e há mais de 47 mil em solo brasileiro. Entretanto, o nome masculino mais popular, Juha, e o sobrenome, Korhonen, sequer têm presença estatisticamente relevante no Brasil. (As estatísticas de um nome só são exibidas quando há mais de 20 pessoas com aquele nome no Brasil. Quando a busca é filtrada por unidade federativa, é preciso que haja pelo menos 15 nomes iguais na UF – por cidade, são necessários pelo menos 10. Quando há menos que isso, o nome não é exibido para preservar a identidade dos xarás.)

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Quem navega pelos dados dos países pode descobrir padrões interessantes na composição de nomes e sobrenomes – José e Maria são os dois nomes mais populares do Brasil, e o hit se repete na maioria dos países da América Latina. Outras duas duplas de origem religiosa se destacam: João e Maria, e Maomé e Fátima. Confira abaixo as variações de grafia dos nomes pelo mundo.

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Gráfico, em fundo vinho, sobre nomes populares em outros países.
(Caroline Aranha/Superinteressante)

Nomes bíblicos
Seis dos dez nomes masculinos mais comuns do Brasil são de origem bíblica José, Joao, Pedro, Lucas, Paulo e Gabriel. Os outros Antônio, Francisco, Carlos, Luiz não são propriamente bíblicos, mas são presentes no catolicismo. O padrão cristão se repete pelo mundo com variações de João, apóstolo de Jesus, e José e Maria, os pais de Cristo.

Tradição islâmica
A dinâmica é parecida em alguns países muçulmanos, onde predominam as variações do nome do profeta Maomé e de sua filha mais nova, Fátima.

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Xarás
Em Vanuatu, há uma situação inusitada: o nome feminino mais popular é Jean, que é uma versão de João. John, por sua vez, também é
o nome mais popular dentre os homens do país.

Fonte: Plataforma Nomes no Brasil, do IBGE. Os dados de nomes internacionais foram coletados pelo IBGE de fontes variadas e extraoficiais.

 

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TAGS:
Cristianismo
Islamismo
nome
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