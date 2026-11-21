Pequena chihuahua de apenas 9 centímetros de altura é o menor cachorro vivo do mundo
Menor que um copo, Pearl tem uma rotina de luxo e ostenta título no Guinness World Records.
A chihuahua Pearl, que vive em Orlando, na Flórida, mostra que tamanho pode, sim, ser documento. A cachorra de 6 anos carrega o título do Livro dos Recordes (Guinness World Records) de menor cachorro vivo do mundo, com impressionantes 9,14 centímetros de altura.
A pequena gigante tem 12,7 centímetros de comprimento e pesa apenas 553 gramas. Sua altura é medida da pata dianteira até o topo de sua cernelha, que é o ponto mais alto do dorso de um cachorro, na base do pescoço. Já o comprimento vai da ponta do nariz à ponta da cauda.
A real proporção de Pearl só fica clara quando a comparamos com objetos. Ela é menor que um sapato, um controle remoto e um copo. Seu comprimento é quase igual ao de uma nota de dinheiro e equivale ao tamanho da língua mais comprida de um cão vivo. Veja algumas referências:
O reconhecimento mundial vem acompanhado de uma rotina de luxo. Pearl está acostumada a receber alimentos de alta qualidade, como salmão. Sua tutora, Vanessa, contratou duas cuidadoras especificamente para acompanhar a cachorrinha, que tem uma rotina digna de estrela de cinema.
Ela acorda todos os dias às 7h, toma café da manhã e faz o primeiro passeio do dia. Pearl sai para passear a cada três horas e adora ir ao Starbucks, onde pode comer pequenos potinhos de creme para cachorro. Durante o dia, também assiste à TV, ouve música e está sempre vestida com roupas de gala, que ela mesma escolhe entre as opções disponíveis. No Halloween, tem sempre uma fantasia à sua espera.
Segundo Vanessa, Pearl é muito calma e não tem o comportamento temperamental associado aos chihuahuas. Ela já participou de alguns eventos e não se incomodou com a multidão de pessoas esperando para vê-la. Porém, quando sua rotina diária é quebrada, Pearl não economiza nos latidos. Ela também não gosta de dividir os brinquedos com os outros cachorros da família.
Pearl conquistou o título de menor cachorra viva do mundo em 2022, ao superar o recorde da chihuahua Milly, de 9,65 centímetros de altura. Ela era sua parente (Pearl é filha de uma das irmãs de Milly) e também tinha Vanessa como tutora. Milly faleceu em 2020, antes do nascimento da atual recordista. Quando nasceu, Pearl pesava menos de 28 gramas, o equivalente a cerca de duas colheres de sopa.
As duas, porém, não quebraram o recorde de menor cão da história. O detentor do título permanece o mesmo há décadas: um yorkshire anão com 7,11 centímetros de altura e 9,5 centímetros de comprimento.