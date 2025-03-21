Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Pessoas tendem a achar que heróis da ficção votam como elas

O estudo também mostrou que os voluntários associam vilões como Darth Vader aos partidos e políticos de que não gostam.

Por Eduardo Lima 21 mar 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia do filme o Homem Aranha 2 (2002).
 (Homem Aranha 2/Aranhaverso Brasil via X/Reprodução)
Continua após publicidade
Pessoas tendem a achar que heróis da ficção votam como elas Priorizar nos meus resultados Google

A polarização política se estende ao mundo da cultura pop: as pessoas acham que heróis como Harry Potter, Homem-Aranha e o mago Gandalf, de O Senhor dos Anéis, votariam nos mesmos candidatos que elas. Já vilões como Darth Vader, Cruella de Vil e Joffrey Baratheon, de Game of Thrones, obviamente votariam no partido rival.

É o que descobriu uma pesquisa conduzida pela Universidade de Southampton, do Reino Unido, com voluntários dos EUA e da Grã-Bretanha. Se você é o Amigão da Vizinhança, você obviamente concorda comigo. Já se você sequestra filhotes de dálmatas para fazer um casaco…

O estudo, publicado no periódico Political Science Research & Method, fez ainda um outro experimento em que apresentava aos participantes notícias positivas e negativas sobre políticos fictícios, sem revelar a qual partido eles pertenciam.

Resultado: os voluntários também tendiam a projetar suas preferências partidárias nos políticos “bonzinhos” e associar os “malvados” ao grupo rival.

Siga

 

Continua após a publicidade

Em quem será que o Shrek vota?

Os pesquisadores entrevistaram 3.200 pessoas. Os personagens utilizados vieram do Universo Cinematográfico Marvel, da Disney, da saga Harry Potter, da trilogia Senhor dos Anéis, de Game of Thrones e de Star Wars. Depois disso, elas eram questionadas sobre as possíveis preferências políticas dos heróis e vilões.

Nos EUA, as pessoas escolhiam entre os Democratas, o partido de Joe Biden, e os Republicanos, que atualmente ocupam a presidência com Donald Trump. Já no Reino Unido, a polarização é entre o Labour, partido trabalhista do atual primeiro-ministro Keir Starmer, e o Conservative, partido de direita tradicional da Grã-Bretanha.

Continua após a publicidade

As respostas de cada um dos participantes eram cruzadas e comparadas com suas próprias opiniões políticas e afiliações partidárias (80% representavam, em proporção igual, os dois principais partidos de seus países, e 20% eram eleitores que se consideram independentes, da “terceira via”).

O resultado foi que, em 60% dos casos, o voluntários diziam que os mocinhos pertenciam a seu próprio lado no espectro político.

Essa tendência aparecia de forma mais intensa nas pessoas que tinham afiliações partidárias mais fortes, e as pessoas de esquerda do estudo tinham uma inclinação maior a repetir esses resultados do que os eleitores de direita. Os resultados também foram mais extremos nos Estados Unidos do que no Reino Unido.

Continua após a publicidade

A segunda parte do estudo, envolvendo as notícias que não explicitavam a afiliação partidária do político, foi conduzida só com os 1.600 participantes do Reino Unido. Eles eram apresentados a duas histórias: um vereador que doava dinheiro para caridade enquanto outro roubava dinheiro de instituições locais de apoio.

Uma em cada seis pessoas, logo após ler a história, relatavam memórias falsas: mesmo sem terem tido acesso à informação sobre o partido político, esses participantes “se lembravam” que o ladrão era do partido rival ao seu, enquanto o político virtuoso era seu colega de trincheira política.

O cientista político Stuart Turnbull-Dugarte, que liderou o estudo, disse em um comunicado à imprensa que essa tendência de projeção das identidades políticas pessoais “não só é uma notícia ruim para a polarização, mas também nos faz mais suscetíveis a acreditar em desinformação que confirma nossos vieses existentes sobre os eleitores de certos partidos”.

Continua após a publicidade

Reduzir alguém a certos traços de sua identidade política nos torna presas mais fáceis de fake news.

Dos 86 heróis e vilões apresentados para os participantes, 85 foram encaixados facilmente pelos participantes em caixinhas boas ou más. A única que escapou da dicotomia foi a Fada Madrinha do Shrek, uma vilã mais carismática que o normal. Fora do mundo da ficção, as pessoas são mais complexas e não podem ser tão facilmente definidas. Nem todo mundo que discorda de você é um vilão.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Eleições
Estados Unidos
Política
Reino Unido
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).