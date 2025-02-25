Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Petição para que Elon Musk perca cidadania canadense já tem quase 300 mil assinaturas

Documento acusa Musk, cuja mãe é do Canadá, de ameaçar a soberania do país junto ao presidente dos EUA Donald Trump. Entenda.

Por Rafael Battaglia 25 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia do Elon Musk.
 (Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Petição para que Elon Musk perca cidadania canadense já tem quase 300 mil assinaturas Priorizar nos meus resultados Google

Desde o dia 20 fevereiro está uma aberta uma petição parlamentar no Canadá que pede para que o governo do país revogue a cidadania canadense do empresário Elon Musk e confisque o seu passaporte.

Musk tem três cidadanias. A primeira, claro, é a sul-africana: ele nasceu na cidade de Pretória em 1971. A segunda é americana: ele a conseguiu em 2002, após dez anos estudando e trabalhando nos EUA. E, por fim, a canadense: sua mãe, a modelo e nutricionista Maye Musk nasceu no país do xarope de bordo. Ela é natural de Regina, uma cidade de 200 mil habitantes no estado de Saskatchewan.

Musk aproveitou o passaporte canadense em 1989, quando ingressou na Queen’s University, uma universidade pública no estado de Ontário. Passou dois anos por lá antes de se mudar de vez para os EUA.

A petição partiu da enfermeira e escritora Qualia Reed e foi endossada pelo membro do Parlamento Charlie Angus, um crítico de Musk e do presidente dos EUA, Donald Trump (para além do apoio durante a campanha eleitoral, vale lembrar que Musk agora possui um cargo no governo americano, e sua principal tarefa é enxugar os gastos públicos).

Siga
Continua após a publicidade

Até a manhã desta quarta (26), a petição reunia mais de 300 mil assinaturas. O documento acusa Musk de se envolver em atividades que vão contra os interesses do Canadá, de ter usado seu poder e riqueza para influenciar as eleições do país e por trabalhar para um presidente que ameaça a soberania canadense.

No início do ano, Trump impôs tarifas de 25% sobre produtos do Canadá (e também do México). Os EUA são, de longe, o maior parceiro comercial do país: 70% das exportações canadenses vão para lá. O aumento nos impostos poderia arrasar a economia do país.

Continua após a publicidade

O aumento, porém, está suspenso até 4 de março, quando Trump deverá rever a decisão. Canadá e México têm feito concessões para agradar o presidente americano (como endurecer a segurança nas fronteiras para evitar o tráfico de drogas) e tentar se livrar da tributação extra.

Além do golpe comercial, Trump já demonstrou o desejo de anexar o Canadá. Em fevereiro, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, confessou a empresários e líderes sindicais da cidade de Toronto que a vontade do presidente americano é real é não deve ser descartada – e que provavelmente tem a ver com os recursos naturais do país. Trump costuma chamar Trudeau de “governador”, como se o Canadá já fizesse parte dos EUA.

Continua após a publicidade

O Canadá não é o único alvo na cruzada expansionista de Trump, diga-se. Ele também tem olhos na Groenlândia (uma região autônoma da Dinamarca), no Canal do Panamá e na Faixa de Gaza.

A petição ficará aberta até o dia 20 de junho. Se a cidadania de Elon Musk for mesmo cassada, ele só poderá solicitar uma nova em dez anos. A ver como o mapa-múndi depois da segunda era Trump estará até lá.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
canadá
Cidadania
Donald Trump
Elon Musk
EUA
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).