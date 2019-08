Piscina de ondas em parque aquático chinês faz tsunami sem querer

Era só mais um dia quente de verão na cidade de Longjing, nordeste da China, e centenas de turistas se refrescavam no parque aquático local, chamado Yulong Shuiyun. Muitos relaxavam em suas boias na piscina de ondas, embalados pelo sobe e desce das marolas. Mas a tarde tranquila logo deu lugar a momentos de pânico, quando uma falha no sistema de controle formou uma onda violenta. Dá uma olhada:

Não é exagero dizer que foi uma tsunami: os banhistas que deram o azar de estar no lugar errado, na hora errada, tomaram muito mais que um simples caldo. Pegos desprevenidos, dezenas deles se machucaram feio e foram parar no hospital. Autoridades chinesas anunciaram que 44 pessoas ficaram feridas e deram entrada em hospitais locais. O episódio aconteceu na tarde da última segunda (29).

Como apurou o China Daily, 39 feridos tiveram alta um dia após o acidente, mas cinco ficaram internados com fraturas nos pés e nas costelas. Com a piscina fechada para investigação, pistas sobre a causa da tsunami começam a surgir. “O incidente foi causado por uma queda de energia que danificou o equipamento eletrônico da sala de controle e fez as ondas ficarem muito grandes”, disse a prefeitura ao South China Morning Post.

Antes dos esclarecimentos, boatos corriam soltos. Após o vídeo viralizar na internet, muitos começaram a espalhar que a culpa era do controlador de ondas – que teria acionado a intensidade máxima por engano ou embriaguez. Ou até, quem sabe, trolado os turistas de propósito.

Tudo aconteceu rápido: de repente, uma grande massa de água se formou em um dos cantos da piscina e arremessou diversos banhistas para o alto antes da arrebentação. Depois, outros tantos foram arrastados, e até quem estava de fora teve de correr para não ser pego pela água, que transbordou. Por sorte, ninguém se afogou.