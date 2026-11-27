Este texto foi adaptado da reportagem de capa Os últimos povos isolados, publicada na Super em abril de 2025.

“A glória de um sertanista deve ser a de defender um povo que ele nunca vai ver.” A frase é de Sydney Possuelo, o sertanista que ajudou a virar de cabeça para baixo a política indigenista brasileira. Desde 1987, o Brasil não procura mais contato com povos indígenas isolados – aqueles que não mantêm relações com o resto da sociedade. O trabalho do Estado passou a ser o oposto: garantir que eles continuem sendo deixados em paz, se essa for a escolha deles.

Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), hoje há 114 registros de povos isolados na Amazônia brasileira, 29 deles confirmados. É a maior concentração do mundo. Mas nem sempre a política foi de distância.

De “pacificar” a proteger

Durante boa parte do século 20, a regra era buscar o contato. O Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em 1910, enviava expedições para “integrar” e “pacificar” os indígenas. Nas décadas de 1930 e 1940, a Marcha para o Oeste do governo Getúlio Vargas, que expandiu estradas e a fronteira agrícola rumo ao Norte e ao Centro-Oeste, multiplicou os conflitos com povos que viviam isolados.

O SPI foi extinto em 1967, depois de denúncias de corrupção, violência e genocídio. Em seu lugar veio a Funai, que tinha uma visão menos colonizadora, mas ainda ia atrás das etnias isoladas. Os encarregados disso eram os sertanistas, que entravam na mata para tentar um encontro pacífico.

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Só que nem a melhor das intenções evitava o desastre. “Alguns sertanistas começaram a perceber que, a partir do momento em que faziam contato com os indígenas, eles só levavam tragédia”, diz a antropóloga Priscilla Oliveira, pesquisadora da ONG Survival International. “Nessa época era comum que metade do povo morresse no primeiro ano de contato, mesmo levando médicos e remédios. Não adiantava.”

Possuelo participou do contato com sete povos isolados e relata o mesmo resultado em todos eles: perda da língua, da cultura, do território e da autonomia – e, sobretudo, mais doenças e mortes. A principal causa é imunológica: esses povos não têm defesas contra vírus e bactérias comuns fora da floresta, e uma gripe pode ser fatal (explicamos isso em detalhes aqui).

Diante desse histórico, a Funai adotou em 1987 a política de não contato. Possuelo esteve por trás da criação do setor que hoje se chama Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), que atua por meio de Frentes de Proteção Etnoambiental espalhadas pela Amazônia. Elas monitoram os isolados à distância, a partir de vestígios deixados na floresta, e tentam barrar invasores.

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Isolamento não é capricho

Outro argumento a favor do não contato é que o isolamento costuma ser uma resposta à violência. Oficialmente, esses grupos são chamados de “isolados voluntários”, mas especialistas lembram que o termo pode esconder a história que os empurrou para longe. “Os antepassados desses povos tiveram contato com pessoas de fora e foram massacrados, então eles vão evitar esse contato”, diz Oliveira. “Quando você vê sua família correndo risco, não resta muita opção a não ser se isolar.”

O povo Piripkura, do Mato Grosso, é um exemplo extremo. Desde os anos 1960, sofreu ataques sucessivos de madeireiros e fazendeiros, com sequestros e decapitações. Hoje restam três sobreviventes: uma mulher contatada e dois homens isolados, que guardam a memória do genocídio e não querem nem ouvir falar em viver numa aldeia ou na cidade.

O debate na Science

Nem todo mundo concorda com a política brasileira. Em 2015, a revista Science, uma das mais prestigiadas do mundo, publicou um editorial de dois antropólogos norte-americanos defendendo que todos os povos isolados deveriam ser contatados. Para os autores, o isolamento não seria viável a longo prazo; esses grupos evitariam o contato apenas por medo e, se soubessem que ninguém os machucaria ou escravizaria, poderiam escolher se integrar a um mundo cheio de bens e inovações.

O texto foi recebido com uma enxurrada de críticas de entidades indígenas, ambientais e científicas de vários países. “No Brasil, a comunidade científica vê o contato como uma violência”, diz Tiago Moreira, antropólogo do Instituto Socioambiental (ISA). O argumento parte da premissa de que há jeitos melhores e piores de viver. E ignora que, além de perder seu modo de vida, os isolados chegariam à nossa sociedade economicamente marginalizados, já que a lógica do dinheiro não faz parte da vida na floresta.

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Um caso ocorrido pouco antes do editorial mostra como até o contato mais cuidadoso pode ser traumático. No fim de 2014, duas mulheres e um adolescente do povo Awá-Guajá, que viviam isolados, se viram encurralados por madeireiros no Maranhão e pediram abrigo a uma aldeia Awá-Guajá já contatada, na Terra Indígena Caru. Os três foram vacinados, e as mulheres, Marjuá e Itapirỹ, foram levadas à capital para tratar uma tuberculose.

O garoto se adaptou e chegou a se casar. Mas as duas sentiam falta da comida de sempre e, um ano depois, fugiram para a floresta com seus periquitos de estimação. Marjuá morreu de causas naturais logo nos primeiros dias, e Itapirỹ viu madeireiros que as perseguiam atirarem contra o corpo da companheira. Reencontrada meses depois, fraca e desorientada, ela aceitou voltar para a aldeia – mas contou aos parentes que tinha tomado pavor de remédio e estava cansada de karaí, os não indígenas, mexendo nela.

Não contato não é abandono

Deixar os isolados em paz não significa ignorá-los. A Constituição garante que eles são cidadãos, com os mesmos direitos dos demais brasileiros. “Se um indivíduo isolado decide integrar a sociedade, ele tem direito a cartão SUS, ao voto e a tudo que um cidadão tem”, diz Acácio Miranda, especialista em direito constitucional. Como nunca aderiram ao “contrato” de leis e propriedade privada da sociedade, porém, eles não são presos nem julgados quando, por exemplo, atacam com flechas garimpeiros que invadem seu território.

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Quando um isolado aparece de surpresa numa comunidade, a Funai aciona um plano de contingência e envia equipes para tentar se comunicar e, se houver consentimento, oferecer vacinas e remédios. E, quando há relatos de que um grupo anda se aproximando de aldeias e povoados em busca de ferramentas, o órgão pode deixar facões e machados na mata. É uma inversão dos “brindes” usados décadas atrás para atrair os isolados: agora, a ideia é evitar aproximações que podem ser fatais.

Lá fora, o cenário costuma ser pior. Em muitos países, o Estado nem sequer tem um órgão dedicado a esses povos. A Indonésia, por exemplo, não reconhece oficialmente a existência dos Hongana Manyawa, caçadores-coletores da ilha de Halmahera cujo território vem sendo explorado para a mineração de níquel, usado em baterias de carros elétricos. “Ali, a política é de negação da existência desses povos”, diz Oliveira. “Em muitos casos, eles têm os direitos totalmente violados.”

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