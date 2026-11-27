Por que o Brasil não faz contato com povos indígenas isolados?
Em geral, as tentativas de contato com povos indígenas são trágicas. Desde 1987, a regra é proteger à distância, apesar de haver quem defenda o contrário. Entenda.
Este texto foi adaptado da reportagem de capa Os últimos povos isolados, publicada na Super em abril de 2025.
“A glória de um sertanista deve ser a de defender um povo que ele nunca vai ver.” A frase é de Sydney Possuelo, o sertanista que ajudou a virar de cabeça para baixo a política indigenista brasileira. Desde 1987, o Brasil não procura mais contato com povos indígenas isolados – aqueles que não mantêm relações com o resto da sociedade. O trabalho do Estado passou a ser o oposto: garantir que eles continuem sendo deixados em paz, se essa for a escolha deles.
Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), hoje há 114 registros de povos isolados na Amazônia brasileira, 29 deles confirmados. É a maior concentração do mundo. Mas nem sempre a política foi de distância.
De “pacificar” a proteger
Durante boa parte do século 20, a regra era buscar o contato. O Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em 1910, enviava expedições para “integrar” e “pacificar” os indígenas. Nas décadas de 1930 e 1940, a Marcha para o Oeste do governo Getúlio Vargas, que expandiu estradas e a fronteira agrícola rumo ao Norte e ao Centro-Oeste, multiplicou os conflitos com povos que viviam isolados.
O SPI foi extinto em 1967, depois de denúncias de corrupção, violência e genocídio. Em seu lugar veio a Funai, que tinha uma visão menos colonizadora, mas ainda ia atrás das etnias isoladas. Os encarregados disso eram os sertanistas, que entravam na mata para tentar um encontro pacífico.
Só que nem a melhor das intenções evitava o desastre. “Alguns sertanistas começaram a perceber que, a partir do momento em que faziam contato com os indígenas, eles só levavam tragédia”, diz a antropóloga Priscilla Oliveira, pesquisadora da ONG Survival International. “Nessa época era comum que metade do povo morresse no primeiro ano de contato, mesmo levando médicos e remédios. Não adiantava.”
Possuelo participou do contato com sete povos isolados e relata o mesmo resultado em todos eles: perda da língua, da cultura, do território e da autonomia – e, sobretudo, mais doenças e mortes. A principal causa é imunológica: esses povos não têm defesas contra vírus e bactérias comuns fora da floresta, e uma gripe pode ser fatal (explicamos isso em detalhes aqui).
Diante desse histórico, a Funai adotou em 1987 a política de não contato. Possuelo esteve por trás da criação do setor que hoje se chama Coordenação-Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), que atua por meio de Frentes de Proteção Etnoambiental espalhadas pela Amazônia. Elas monitoram os isolados à distância, a partir de vestígios deixados na floresta, e tentam barrar invasores.
Isolamento não é capricho
Outro argumento a favor do não contato é que o isolamento costuma ser uma resposta à violência. Oficialmente, esses grupos são chamados de “isolados voluntários”, mas especialistas lembram que o termo pode esconder a história que os empurrou para longe. “Os antepassados desses povos tiveram contato com pessoas de fora e foram massacrados, então eles vão evitar esse contato”, diz Oliveira. “Quando você vê sua família correndo risco, não resta muita opção a não ser se isolar.”
O povo Piripkura, do Mato Grosso, é um exemplo extremo. Desde os anos 1960, sofreu ataques sucessivos de madeireiros e fazendeiros, com sequestros e decapitações. Hoje restam três sobreviventes: uma mulher contatada e dois homens isolados, que guardam a memória do genocídio e não querem nem ouvir falar em viver numa aldeia ou na cidade.
O debate na Science
Nem todo mundo concorda com a política brasileira. Em 2015, a revista Science, uma das mais prestigiadas do mundo, publicou um editorial de dois antropólogos norte-americanos defendendo que todos os povos isolados deveriam ser contatados. Para os autores, o isolamento não seria viável a longo prazo; esses grupos evitariam o contato apenas por medo e, se soubessem que ninguém os machucaria ou escravizaria, poderiam escolher se integrar a um mundo cheio de bens e inovações.
O texto foi recebido com uma enxurrada de críticas de entidades indígenas, ambientais e científicas de vários países. “No Brasil, a comunidade científica vê o contato como uma violência”, diz Tiago Moreira, antropólogo do Instituto Socioambiental (ISA). O argumento parte da premissa de que há jeitos melhores e piores de viver. E ignora que, além de perder seu modo de vida, os isolados chegariam à nossa sociedade economicamente marginalizados, já que a lógica do dinheiro não faz parte da vida na floresta.
Um caso ocorrido pouco antes do editorial mostra como até o contato mais cuidadoso pode ser traumático. No fim de 2014, duas mulheres e um adolescente do povo Awá-Guajá, que viviam isolados, se viram encurralados por madeireiros no Maranhão e pediram abrigo a uma aldeia Awá-Guajá já contatada, na Terra Indígena Caru. Os três foram vacinados, e as mulheres, Marjuá e Itapirỹ, foram levadas à capital para tratar uma tuberculose.
O garoto se adaptou e chegou a se casar. Mas as duas sentiam falta da comida de sempre e, um ano depois, fugiram para a floresta com seus periquitos de estimação. Marjuá morreu de causas naturais logo nos primeiros dias, e Itapirỹ viu madeireiros que as perseguiam atirarem contra o corpo da companheira. Reencontrada meses depois, fraca e desorientada, ela aceitou voltar para a aldeia – mas contou aos parentes que tinha tomado pavor de remédio e estava cansada de karaí, os não indígenas, mexendo nela.
Não contato não é abandono
Deixar os isolados em paz não significa ignorá-los. A Constituição garante que eles são cidadãos, com os mesmos direitos dos demais brasileiros. “Se um indivíduo isolado decide integrar a sociedade, ele tem direito a cartão SUS, ao voto e a tudo que um cidadão tem”, diz Acácio Miranda, especialista em direito constitucional. Como nunca aderiram ao “contrato” de leis e propriedade privada da sociedade, porém, eles não são presos nem julgados quando, por exemplo, atacam com flechas garimpeiros que invadem seu território.
Quando um isolado aparece de surpresa numa comunidade, a Funai aciona um plano de contingência e envia equipes para tentar se comunicar e, se houver consentimento, oferecer vacinas e remédios. E, quando há relatos de que um grupo anda se aproximando de aldeias e povoados em busca de ferramentas, o órgão pode deixar facões e machados na mata. É uma inversão dos “brindes” usados décadas atrás para atrair os isolados: agora, a ideia é evitar aproximações que podem ser fatais.
Lá fora, o cenário costuma ser pior. Em muitos países, o Estado nem sequer tem um órgão dedicado a esses povos. A Indonésia, por exemplo, não reconhece oficialmente a existência dos Hongana Manyawa, caçadores-coletores da ilha de Halmahera cujo território vem sendo explorado para a mineração de níquel, usado em baterias de carros elétricos. “Ali, a política é de negação da existência desses povos”, diz Oliveira. “Em muitos casos, eles têm os direitos totalmente violados.”