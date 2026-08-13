Por que padres brasileiros foram excomungados da Igreja Católica?

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Introdução O Vaticano excomungou o padre brasileiro Rodrigo de Oliveira da Silva e membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX). A medida, a mais grave da Igreja, penaliza o grupo tradicionalista que se opõe às reformas dos anos 1960 e ordenou bispos sem autorização papal. Entenda as consequências e o histórico da tensão.

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Excomunhão do padre Rodrigo de Oliveira da Silva pela Diocese de Jundiaí Punição se estende a membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) FSSPX é um grupo tradicionalista que rejeita reformas do Vaticano Excomunhão impede o exercício pleno das funções sacerdotais Ordenação de novos bispos pela FSSPX sem aval papal foi o estopim

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A excomunhão é a censura mais grave prevista pela Igreja Católica. E ela vem sendo aplicada pelo Vaticano para membros do grupo tradicionalista Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), uma organização católica ultraconservadora que protagoniza uma nova crise no papado de Leão 14. Nesta quinta-feira (6), foi a vez do padre brasileiro Rodrigo de Oliveira da Silva ser declarado em situação de cisma e excomungado.

A decisão foi comunicada pela Diocese de Jundiaí do interior de São Paulo. O motivo foi justamente a adesão do sacerdote à FSSPX. O caso vem após um anúncio do Vaticano, no último 2 de julho, que deixou claro que padres e outros membros da Igreja seriam punidos pela filiação ao grupo dissidente.

O padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, da Arquidiocese de Brasília, também teve sua excomunhão confirmada pelo mesmo motivo.

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Isso não significa que, a partir de agora, eles deixarão de ser católicos – na prática, a pena não é uma expulsão definitiva. Mas enquanto a excomunhão estiver em vigor, esses membros ficam impedidos de exercer plenamente seus cargos e funções na Igreja.

As punições são o resultado de décadas de tensão entre a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e o Vaticano. O grupo tradicionalista é uma das fraternidades que se recusam a aceitar as reformas que o Vaticano fez a partir dos anos 1960. Na visão conservadora dessa organização, as reformas representaram um afastamento da tradição da Igreja. Não à toa, o grupo leva o nome do Papa Pio X, um pontífice do início do século 20 conhecido por sua conduta antiliberal.

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O que se vê em igrejas seguidoras da doutrina da FSSPX é diferente das práticas defendidas pelo Vaticano. Por exemplo: as missas são celebradas em latim, com o padre voltado para o altar. Qualquer diálogo com outras religiões é rejeitados. Seus integrantes também são contra a concepção moderna de separação entre Igreja e Estado e defendem um papel mais amplo da religião na vida pública.

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A comunidade foi fundada em 1970 pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre e atualmente reúne cerca de 600 mil fiéis, segundo a própria fraternidade. Agora, porém, o Vaticano diz que os sacramentos celebrados pela FSSPX – como casamentos e confissões – não serão válidos perante a Igreja Católica.

Daqui para frente, eles serão considerados nulos, por não estarem em comunhão com os valores da Igreja.

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O caso Rodrigo de Oliveira da Silva

Natural de Cajamar, no interior de São Paulo, Rodrigo foi ordenado padre em 12 de dezembro de 2011, na Catedral Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí. Lá, cumpriu suas funções sacerdotais e, depois, assumiu a paróquia de Santo Antônio de Pádua. Em janeiro deste ano, porém, o padre expressou suas preocupações a respeito dos rumos da Igreja Católica e se afastou do cargo para se dedicar à FSSPX.

Pouco tempo depois, em 12 de fevereiro, a Diocese de Jundiaí divulgou um comunicado informando a suspensão do sacerdote. Meses depois, em agosto, veio sua excomunhão.

“O Rev.mo. Pe. Rodrigo de Oliveira da Silva, por sua adesão à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, encontra-se, em razão dos atos acima referidos, em situação de cisma e de excomunhão, assim como todos os ministros sagrados vinculados à mesma Fraternidade. Consequentemente, os atos de seu ministério são ilícitos”, diz a nota.

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A gota d’água para a ruptura entre o Vaticano e a FSSPX aconteceu no último 1º de julho. Em um grande evento realizado na pequena cidade de Ecône, na Suíça, e transmitido ao vivo pela internet, líderes da FSSPX ordenaram quatro novos bispos.

Acontece que, no catolicismo, a única autoridade da igreja capaz de nomear bispos é o papa – que não tinha nenhum envolvimento com o evento.

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