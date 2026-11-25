Este texto foi adaptado da reportagem de capa Os últimos povos isolados, publicada na Super em abril de 2025.

Em fevereiro de 2025, um homem apareceu de repente numa comunidade ribeirinha de Lábrea, no sul do Amazonas. Era um indígena isolado – ou seja, de um povo que não mantém contato com o restante da sociedade. Num vídeo que circulou pela internet, ele aparece seminu no meio de uma pequena multidão de curiosos, aprendendo a usar um isqueiro e olhando a tela de um celular. O que o trouxe até ali, ao que tudo indica, foi o fogo.

Em casos de contato repentino como esse, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) aciona um plano de contingência e manda equipes imediatamente para o local. O primeiro passo é identificar a língua falada pelo indígena, para conseguir explicar que a intenção é protegê-lo. Quando a comunicação funciona, é possível, por exemplo, oferecer vacinas e remédios.

Não foi o que aconteceu em Lábrea. Ninguém conseguiu identificar o idioma do rapaz. Os servidores isolaram a área, orientaram os ribeirinhos e usaram gestos para indicar que ele deveria voltar para a floresta. Ele voltou sem ser imunizado – um risco para ele e para o resto do seu grupo, mas não há como aplicar injeções sem consentimento.

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Um vocabulário de alianças e guerras

A história não acabou ali. Especialistas em línguas indígenas passaram a estudar as gravações feitas durante o encontro e tiveram uma surpresa: a fala do homem estava cheia de palavras emprestadas do português, do tupi, do arawá e do katukina.

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“Isso mostrou que ele não é uma pessoa excluída do mundo: ele conhece as línguas dos grupos com que ele guerreou e se uniu, dos parceiros e dos inimigos”, disse à Super o sertanista Daniel Cangussu, que mediou o contato. “Ele fazia onomatopeias e movimentos com o corpo para se referir às motosserras, aos motores de popa.”

É um bom antídoto contra uma ideia muito difundida: a de que os povos isolados são “primitivos”, congelados no tempo, vivendo do mesmo jeito há séculos. Eles são pessoas contemporâneas, com estratégias de sobrevivência ajustadas aos desafios do presente. Sabem que existe uma sociedade ao redor – ouvem motores, veem aviões cruzando o céu – e, muitas vezes, escolhem se manter longe dela justamente porque seus antepassados foram atacados, escravizados ou dizimados por doenças depois de algum contato.

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Quando há algum encontro com a Funai, é comum que os agentes notem nos isolados marcas dessa convivência com o mundo de fora, como cicatrizes de tiro ou hábitos culturais adotados de outros povos. Nem sempre dá para saber se essas trocas aconteceram antes do isolamento ou em um contato recente.

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