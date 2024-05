Quais são as ilhas mais densamente povoadas do mundo?

Mais de 700 milhões de pessoas – 9% da população mundial – vivem em ilhas. Mas a distribuição desse povo todo é desigual: Java, na Indonésia, abriga sozinha quase 2% dos humanos (150 milhões), por exemplo. É lá que fica Jacarta, a vibrante capital do país, com seus 10 milhões de habitantes. A Indonésia, aliás, é uma nação formada por mais de 17 mil ilhas, muitas delas densamente povoadas.

Em segundo lugar fica Honshu, a principal ilha do Japão – é lá que ficam cidades como Kyoto, Osaka e, claro, a capital Tóquio, maior centro urbano do mundo. No total, a ilha abriga 103 milhões de pessoas.

A concentração de gente nas ilhas mundo afora também é bastante diferente. Em Salsette, a ilha indiana em que Mumbai está localizada, são 38 mil habitantes por km². Na Groenlândia, maior ilha do mundo, são só 0,03 – a menor densidade demográfica entre todos os países e territórios do mundo.

Continua após a publicidade

É que Salsette abriga Mumbai, a maior cidade indiana, somando assim 24 mil pessoas. E tudo numa área bem pequeninha: 619 km². Haja prédio. Curiosidade: essa ilha indiana foi território português por dois séculos, entre 1534 e 1737.

Já a Groenlândia é o oposto: muita terra pra pouca gente. São 2.166.00 km² para dividir para só 57 mil pessoas. A explicação para isso, é claro, é climática: o país possui um clima polar, com temperaturas muito frias e pouco amigáveis. Tanto que a maior parte dos habitantes vive na costa sudoeste da ilha, onde o tempo é um pouco mais ameno.

Hoje, a Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca, o que significa que seus habitantes são cidadãos do país europeu, mas a ilha tem uma certa autonomia para se governar. A maior parte dos moradores são do povo Inuit (antigamente chamados de “esquimós”), ou seja, indígenas da ilha.

Continua após a publicidade

Abaixo, comparamos as ilhas do mundo em três métricas: área, população e concentração demográfica.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram