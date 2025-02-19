Quais são os meios de transporte das principais cidades do mundo

Pesquisadores reuniram dados sobre a locomoção diária em 800 cidades para o estudo The ABC of mobility. Eles perceberam um padrão: o carro só é prevalente na América do Norte, Europa e Oceania. Outras regiões usam opções menos poluentes.

Uma pessoa que anda sozinha num carro a gasolina, vale lembrar, gasta 82% mais CO 2 em comparação a quem vai de ônibus.

No infográfico abaixo, veja como a população em diferentes cidades se move.

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