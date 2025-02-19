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Sociedade

Quais são os meios de transporte das principais cidades do mundo

Mais de 90% do trajeto diário na América do Norte é feito de carro – contra menos de 30% da América do Sul. Veja como as cidades se comparam na sustentabilidade

Por Maria Clara Rossini 19 fev 2025, 12h00
Imagem de um coração amarelo com uma bicicleta no interior – sinalização de ciclofaixa pintada no chão.
 (Nuno Ricardo/Unsplash)
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Pesquisadores reuniram dados sobre a locomoção diária em 800 cidades para o estudo The ABC of mobility. Eles perceberam um padrão: o carro só é prevalente na América do Norte, Europa e Oceania. Outras regiões usam opções menos poluentes.

Uma pessoa que anda sozinha num carro a gasolina, vale lembrar, gasta 82% mais CO2 em comparação a quem vai de ônibus.

No infográfico abaixo, veja como a população em diferentes cidades se move.

Infográfico, em fundo laranja, sobre a utilização dos principais meios de transporte em grandes cidades do mundo.
(Juliana Krauss/Superinteressante)
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Transporte
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