Quais são os meios de transporte das principais cidades do mundo
Mais de 90% do trajeto diário na América do Norte é feito de carro – contra menos de 30% da América do Sul. Veja como as cidades se comparam na sustentabilidade
Pesquisadores reuniram dados sobre a locomoção diária em 800 cidades para o estudo The ABC of mobility. Eles perceberam um padrão: o carro só é prevalente na América do Norte, Europa e Oceania. Outras regiões usam opções menos poluentes.
Uma pessoa que anda sozinha num carro a gasolina, vale lembrar, gasta 82% mais CO2 em comparação a quem vai de ônibus.
No infográfico abaixo, veja como a população em diferentes cidades se move.