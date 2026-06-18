Quanto a Fifa vai pagar para o time campeão da Copa do Mundo?

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Introdução A Copa do Mundo de 2026 terá a maior premiação da história: US$ 871 milhões. Com 48 seleções, a FIFA distribuirá cifras recordes, incluindo US$ 50 milhões ao campeão e US$ 1,5 milhão para preparação de cada equipe. Entenda como o torneio movimenta bilhões e quais os valores em jogo.

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Copa 2026: A maior premiação da história, com US$ 727 milhões em jogo. Descubra quanto cada uma das 48 seleções pode ganhar, da campeã à última colocada. O valor recorde de US$ 50 milhões destinado ao time campeão. A evolução das cifras da Copa do Mundo ao longo das décadas. Como a FIFA e os países-sede movimentam bilhões com o torneio.

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A disputa pelo famoso troféu da Copa do Mundo, com seu icônico design de duas pessoas segurando a Terra, é motivada por mais do que apenas o orgulho nacional. Na verdade, todas as seleções que participam do torneio recebem milhões de dólares – e o prêmio destinado à campeã é ainda mais exorbitante.

A Copa do Mundo de 2026 é a edição com o maior número de seleções classificadas da história, com 48 países. Isso também fez com que ela quebrasse o recorde de maior premiação da competição.

Ao todo, a Fifa irá distribuir US$ 871 milhões entre os times. Esse valor é 50% maior do que o destinado à Copa do Mundo de 2022, no Catar (que, por sua vez, já havia distribuído cerca de 10% a mais do que a edição de 2018). Convertendo para a moeda brasileira, dá quase R$ 4 bilhões. Os valores foram anunciados pela federação em dezembro do ano passado e atualizados em abril de 2026.

Antes mesmo da competição começar, cada seleção recebe US$ 2,5 milhões (mais de R$ 11 milhões) para cobrir os custos de preparação, totalizando US$ 120 milhões distribuídos.

Depois, as equipes recebem uma premiação de acordo com sua colocação final. Esses valores somam US$ 655 milhões e representam a maior parte da contribuição financeira da Fifa. Veja:

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Campeão: US$ 50 milhões (R$ 275 milhões)

Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 181,5 milhões)

3º lugar: US$ 29 milhões (R$ 159,5 milhões)

4º lugar: US$ 27 milhões (R$ 148,5 milhões)

5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 104,5 milhões)

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 82,5 milhões)

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 60,5 milhões)

33º ao 48º lugar: US$ 10 milhões (R$ 51,5 milhões)

Os prêmios ao longo da história das Copas

Apesar do crescimento acelerado nas últimas décadas, as premiações milionárias fazem parte da história da Copa do Mundo há bastante tempo.

Em 1982, por exemplo, a Fifa distribuiu US$ 20 milhões em prêmios, dos quais US$ 1,4 milhão foram destinados à seleção campeã. Vale lembrar que esse valor tinha um poder de compra muito maior do que teria hoje, por conta da inflação: os US$ 20 milhões equivalem a mais de US$ 70 milhões em valores de hoje.

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Na Copa de 1990, a premiação total passou para US$ 54 milhões. Em 1998, já alcançava US$ 100 milhões (US$ 142 milhões hoje). Os números continuaram crescendo até chegar a US$ 400 milhões na Copa de 2018, US$ 440 milhões em 2022 e, agora, US$ 871 milhões em 2026.

O prêmio destinado ao campeão também seguiu a mesma tendência. A seleção vencedora receberá US$ 50 milhões nesta edição. Em 2022, o valor foi de cerca de US$ 42 milhões; em 2018, US$ 38 milhões.

A movimentação financeira na Copa do Mundo

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A Fifa, é claro, não é um saco de dinheiro que apenas distribui recursos. A entidade arrecada bilhões de dólares com a venda dos direitos de transmissão dos jogos, contratos de patrocínio, licenciamento de produtos, venda de ingressos e outras fontes de receita.

Já para os países-sede, sediar uma Copa do Mundo exige investimentos gigantescos em infraestrutura, como estádios, hotéis, aeroportos e sistemas de transporte.

O Catar, por exemplo, gastou mais de US$ 220 bilhões para receber a Copa de 2022. Por outro lado, o evento também movimenta a economia local, impulsionando o turismo, o comércio e diversos setores de serviços. Os governos apostam que parte desse investimento retorne por meio da atividade econômica.

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