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Sociedade

Quanto ganha um astronauta da Nasa? Tem adicional se ficar preso no espaço?

Saiba o valor do salário, como se candidatar para trabalhar na Nasa e os benefícios de uma possível hora extra que acabe levando meses

Por Bela Lobato 25 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Dois astronautas, um homem e uma mulher no interior de uma espaçonave.
 (NASA/Reprodução)
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Ser astronauta é o sonho de muita gente, mas poucos realmente conseguem embarcar nessa jornada. Não só pelos desafios físicos e psicológicos, mas também porque, ao contrário do que muitos imaginam, o salário não é exatamente astronômico.

Os astronautas da Nasa são servidores públicos dos Estados Unidos e recebem um salário que segue a tabela do governo. Em 2024, esse valor era de cerca de US$ 152.258 por ano – cerca de R$ 873 mil por ano, ou R$ 72 mil por mês. Não é nenhuma miséria, mas, considerando os riscos, o custo de vida nos EUA e a quantidade de estudo e treinamento necessários, o valor não é tudo isso.

Para os dois astronautas que ficaram nove meses “presos” na Estação Espacial Internacional (ISS) na missão da Boeing, a conta é simples: sem adicionais por periculosidade, finais de semana ou feriados, os astronautas Suni Williams e Barry Wilmore seguiram recebendo como se estivessem em um escritório comum. 

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Para despesas diárias, ganharam um extra de US$ 5 por dia (cerca de R). Sim, apenas cinco dólares. Dá para comprar um lanche… Ou daria, se estivessem na Terra. Após 8 meses de “hora extra” espacial, Butch Wilmore e Suni Williams receberam aproximadamente US$ 1.430 a mais, ou R$ 8.200. 

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É como disse, em um post no

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Facebook, o astronauta norte-americano Clayton C. Anderson. Em 2007, ele passou 152 dias em uma missão na ISS. Na época, ele recebeu US$ 1,20 por dia (cerca de R$ 6,89), totalizando US$ 172 (ou pouco menos de mil reais) pelos cinco meses a bordo. 

“Acho que quando você considera que as despesas com alimentação e embarque foram cobertas, é um valor razoável (mas ainda assim é pouco)”, explica Anderson. “Para mim, ser um astronauta foi incrível, mas é um trabalho do governo com salário do governo. Mas tudo bem também, é um trabalho que fiz porque sonhei e adorei, não por causa do dinheiro que poderia ganhar.”

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Como virar astronauta?

Se você é brasileiro e quer se aventurar no espaço, o caminho longo começa antes mesmo de sair da atmosfera. Caso queira entrar na Nasa, é preciso ser cidadão dos EUA ou conseguir uma parceria internacional, sendo parte de uma agência espacial parceira, como a Agência Espacial Brasileira.

O primeiro brasileiro a ir ao espaço, Marcos Pontes, não foi parceiro da Nasa, mas sim por meio de um acordo entre o Brasil e a Rússia.

Os requisitos incluem formação superior em engenharia, ciências biológicas ou físicas, matemática ou computação. Também é preciso experiência profissional e um excelente condicionamento físico. O processo seletivo da Nasa é extremamente rigoroso, e poucos conseguem a sonhada vaga. 

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Mesmo dentro da Nasa, apenas um número muito pequeno de funcionários vai às viagens espaciais de fato. Você pode saber mais sobre oportunidades na Nasa na página de perguntas frequentes da Agência.

A Europa, o Canadá e o Japão também têm programas de astronautas que recrutam candidatos de seus respectivos países. Outra alternativa é seguir a carreira acadêmica em instituições que colaboram com projetos espaciais, aumentando as chances de entrar em missões de pesquisa.

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