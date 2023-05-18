Reino Unido estuda proibir anúncios de “bet”

O parlamento inglês está debatendo a proibição total das propagandas dos sites e aplicativos de apostas esportivas, um setor que chegou recentemente ao Brasil – onde tem promovido uma avalanche publicitária na TV, na internet e nas camisas dos times de futebol.

No Reino Unido as empresas de bet já são proibidas, desde o ano passado, de usar celebridades e atletas em suas propagandas. Mais da metade da população britânica apoia o banimento total dos anúncios delas – que Holanda e Bélgica já impuseram.

As apostas esportivas são consideradas um problema social na Europa, pois alimentam o vício em jogos de azar.

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