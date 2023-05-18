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Sociedade

Reino Unido estuda proibir anúncios de “bet”

Enquanto eles inundam a televisão e a internet no Brasil, a Europa já começa a restringi-los. Veja por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 Maio 2023, 12h43
Imagem aproximada de uma pessoa mexendo no celular com um site de aposta online aberto.
 (andresr/Getty Images)
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Reino Unido estuda proibir anúncios de “bet” Priorizar nos meus resultados Google

O parlamento inglês está debatendo a proibição total das propagandas dos sites e aplicativos de apostas esportivas, um setor que chegou recentemente ao Brasil – onde tem promovido uma avalanche publicitária na TV, na internet e nas camisas dos times de futebol.

No Reino Unido as empresas de bet já são proibidas, desde o ano passado, de usar celebridades e atletas em suas propagandas. Mais da metade da população britânica apoia o banimento total dos anúncios delas – que Holanda e Bélgica já impuseram.

As apostas esportivas são consideradas um problema social na Europa, pois alimentam o vício em jogos de azar.

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Leia também: A ciência das apostas

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