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Sociedade

Santuário entrega comida a chimpanzé por drone nas enchentes na Flórida

Kaleb, de 38 anos, precisou receber bananas e cobertores por meio de drones.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 10 nov 2026, 06h00
Chimpanzé adulto de pelo preto e rosto enrugado, com pelos grisalhos no queixo, sentado na grama verde, segurando uma banana descascada com uma mão e uma sacola de papel parda com a outra, olhando para cima com a boca aberta
 (Save the Chimps/Reprodução)
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Na semana passada, chuvas fortes atingiram o centro e o sudeste da Flórida, nos Estados Unidos, e provocaram inundações em várias cidades. Casas foram tomadas pela água, ruas cederam, pessoas precisaram ser resgatadas e algumas regiões estão em estado de emergência.

Uma delas é o condado de St. Lucie, onde fica o santuário de chimpanzés Save the Chimps. O lugar tem 61 hectares e abriga 200 primatas, cujos abrigos ficam, felizmente, em um terreno mais alto. Os animais estão bem, mas há um problema: chegar até eles.

A água inundou os caminhos internos que levam aos chimpanzés. Normalmente, os cuidadores distribuem a comida em carrinhos de golfe, que agora não conseguem atravessar os trechos alagados.

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Alguns funcionários passaram a dormir no santuário para monitorar os animais e entregar os alimentos. No início, a equipe usou um veículo próprio para áreas alagadas, mas ele quebrou. Desde então, tem recorrido a caminhões, a um trator e até ao carro de um funcionário.

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Além da comida – 1.360 kg por dia para todo o grupo –, os chimpanzés também precisam receber remédios e outros itens.

O caso mais difícil foi o de Kaleb, um chimpanzé de 38 anos que ficou ilhado em uma área externa cercada pela água e não tentou sair de lá. Para abastecê-lo, o santuário usou um drone, comprado justamente para emergências como essa. Além de comida, o aparelho levou até cobertores.

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Os alimentos, como bananas, chegavam em sacolas de papel. Confira o vídeo de Kaleb recebendo os mantimentos:

 

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As entregas pelo ar duraram até Kaleb decidir sair por conta própria: ele atravessou uma corda estendida sobre a água e foi para uma área de acesso mais fácil.

O nível da água também começou a baixar. Na noite de sexta-feira, caiu visivelmente, e no sábado cerca de 20% das estradas do santuário já estavam liberadas.

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Por causa dos danos provocados pela inundação, o santuário está pedindo doações para consertar construções e equipamentos – e um doador já se comprometeu a dobrar o valor de todas as outras contribuições.

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TAGS:
BONOBOS /CHIMPANZÉ/
chimpanzé
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