Santuário entrega comida a chimpanzé por drone nas enchentes na Flórida

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Introdução As fortes chuvas na Flórida causaram inundações que afetaram o santuário Save the Chimps. Embora os 200 primatas estejam seguros em áreas elevadas, o acesso a eles foi dificultado. O chimpanzé Kaleb, isolado pela água, está recebendo mantimentos via drones. A equipe trabalha para garantir o bem-estar dos animais, e o santuário busca doações para recuperação.

Principais Tópicos





Fortes chuvas inundam estradas de acesso ao santuário Save the Chimps 200 primatas estão seguros, mas cuidadores enfrentam desafios logísticos Chimpanzé Kaleb recebe comida e cobertores por drones em área isolada Funcionários dormem no local para monitorar e alimentar os animais Santuário busca doações para reparar os danos causados pelas inundações

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Na semana passada, chuvas fortes atingiram o centro e o sudeste da Flórida, nos Estados Unidos, e provocaram inundações em várias cidades. Casas foram tomadas pela água, ruas cederam, pessoas precisaram ser resgatadas e algumas regiões estão em estado de emergência.

Uma delas é o condado de St. Lucie, onde fica o santuário de chimpanzés Save the Chimps. O lugar tem 61 hectares e abriga 200 primatas, cujos abrigos ficam, felizmente, em um terreno mais alto. Os animais estão bem, mas há um problema: chegar até eles.

A água inundou os caminhos internos que levam aos chimpanzés. Normalmente, os cuidadores distribuem a comida em carrinhos de golfe, que agora não conseguem atravessar os trechos alagados.

Alguns funcionários passaram a dormir no santuário para monitorar os animais e entregar os alimentos. No início, a equipe usou um veículo próprio para áreas alagadas, mas ele quebrou. Desde então, tem recorrido a caminhões, a um trator e até ao carro de um funcionário.

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Além da comida – 1.360 kg por dia para todo o grupo –, os chimpanzés também precisam receber remédios e outros itens.

O caso mais difícil foi o de Kaleb, um chimpanzé de 38 anos que ficou ilhado em uma área externa cercada pela água e não tentou sair de lá. Para abastecê-lo, o santuário usou um drone, comprado justamente para emergências como essa. Além de comida, o aparelho levou até cobertores.

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Os alimentos, como bananas, chegavam em sacolas de papel. Confira o vídeo de Kaleb recebendo os mantimentos:

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As entregas pelo ar duraram até Kaleb decidir sair por conta própria: ele atravessou uma corda estendida sobre a água e foi para uma área de acesso mais fácil.

O nível da água também começou a baixar. Na noite de sexta-feira, caiu visivelmente, e no sábado cerca de 20% das estradas do santuário já estavam liberadas.

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Por causa dos danos provocados pela inundação, o santuário está pedindo doações para consertar construções e equipamentos – e um doador já se comprometeu a dobrar o valor de todas as outras contribuições.

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