Santuário entrega comida a chimpanzé por drone nas enchentes na Flórida
Kaleb, de 38 anos, precisou receber bananas e cobertores por meio de drones.
Na semana passada, chuvas fortes atingiram o centro e o sudeste da Flórida, nos Estados Unidos, e provocaram inundações em várias cidades. Casas foram tomadas pela água, ruas cederam, pessoas precisaram ser resgatadas e algumas regiões estão em estado de emergência.
Uma delas é o condado de St. Lucie, onde fica o santuário de chimpanzés Save the Chimps. O lugar tem 61 hectares e abriga 200 primatas, cujos abrigos ficam, felizmente, em um terreno mais alto. Os animais estão bem, mas há um problema: chegar até eles.
A água inundou os caminhos internos que levam aos chimpanzés. Normalmente, os cuidadores distribuem a comida em carrinhos de golfe, que agora não conseguem atravessar os trechos alagados.
Alguns funcionários passaram a dormir no santuário para monitorar os animais e entregar os alimentos. No início, a equipe usou um veículo próprio para áreas alagadas, mas ele quebrou. Desde então, tem recorrido a caminhões, a um trator e até ao carro de um funcionário.
Além da comida – 1.360 kg por dia para todo o grupo –, os chimpanzés também precisam receber remédios e outros itens.
O caso mais difícil foi o de Kaleb, um chimpanzé de 38 anos que ficou ilhado em uma área externa cercada pela água e não tentou sair de lá. Para abastecê-lo, o santuário usou um drone, comprado justamente para emergências como essa. Além de comida, o aparelho levou até cobertores.
Os alimentos, como bananas, chegavam em sacolas de papel. Confira o vídeo de Kaleb recebendo os mantimentos:
As entregas pelo ar duraram até Kaleb decidir sair por conta própria: ele atravessou uma corda estendida sobre a água e foi para uma área de acesso mais fácil.
O nível da água também começou a baixar. Na noite de sexta-feira, caiu visivelmente, e no sábado cerca de 20% das estradas do santuário já estavam liberadas.
Por causa dos danos provocados pela inundação, o santuário está pedindo doações para consertar construções e equipamentos – e um doador já se comprometeu a dobrar o valor de todas as outras contribuições.