“Dump”, “low profile”, “tbt”: se é difícil para você acompanhar a linguagem dos jovens na internet, saiba que não está sozinho. Em 2025, os aplicativos de buscas registraram mais de 1,5 milhão de pesquisas sobre o significado de siglas e termos típicos do universo digital somente no Brasil, segundo um novo levantamento.

A campeã do ranking foi a sigla “TBT”, que talvez você já tenha visto por aí no Instagram ou em outras redes sociais. Significa “Throwback Thursday”, algo como “quinta-feira das lembranças”, e é usada em publicações (geralmente de fotos) para relembrar algum momento do passado. A prática era mais comum nas quintas-feiras – daí o nome –, mas hoje os “TBTs” são frequentes em vários dias da semana. O termo acumulou quase 400 mil buscas.

Em segundo lugar, com 227 mil buscas, vem o termo “low profile”, que pode ser traduzido como “discreto”. Ele descreve usuários que preferem pouca exposição nas redes sociais – geralmente têm perfis fechados, publicam pouco, evitam fotos e vídeos.

Depois vem o termo “threads”, “fio” em português. Ele significa um conjunto de publicações ligadas entre si e é mais usado para uma sequência de tweets, o tipo de mensagem feita no X (ex-Twitter). No entanto, o termo ficou ainda mais em alta porque foi escolhido para ser o nome da nova rede social focada em texto da Meta, grupo que controla o Instagram, o Facebook e agora o Threads – um concorrente direto do Twitter. Por causa disso, a palavra teve 175 mil pesquisas no ano.

Em quarto lugar vem o “dump”, que descreve um tipo de publicação, especialmente no Instagram, em que várias fotos aleatórias e sem relação entre si são publicadas em um único post.

A sigla NFC vem em seguida; ela significa “near field communication” (“comunicação por campo de proximidade”) e descreve a tecnologia que permite conexões rápidas entre dispositivos próximos um do outro (como os pagamentos por aproximação, por exemplo).

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O levantamento foi feito pela Locaweb, empresa brasileira que oferece serviços de internet como hospedagem de sites e e-commerces, e divulgado em primeira mão à Super. Veja o ranking completo abaixo:

1 – Tbt – 399.200 buscas

2 – Low profile – 227.100 buscas

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3 – Threads – 175.800 buscas

4 – Dump – 153.300 buscas

5 – NFC – 99.400 buscas

6 – Dropshipping – 81.600 buscas

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7 – URL – 76.500 buscas

8 – IA – 67.500 buscas

9 – Upload – 59.000 buscas

10 – Software – 48.000 buscas

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11 – Spam – 36.600 buscas

12 – Web – 22.500 buscas

Veja os significados abaixo:

Dropshipping: algo como “envio direto”, descreve uma modalidade de comércio eletrônico em que o lojista vende produtos sem manter estoque próprio – quem envia o item ao consumidor é o próprio fornecedor, diminuindo assim os custos da operação.

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URL: é o “endereço” de um site na internet, como o www.super.abril.com.br

IA: sigla de inteligência artificial, sistemas eletrônicos que conseguem aprender e executar tarefas de forma parecida com os humanos (IAs como o ChatGPT e o Gemini são conhecidas como “generativas”, pois geram textos)

Upload: o contrário de download, ou seja, subir arquivos na internet

Software: os programas que executam tarefas em computadores e dispositivos móveis

Spam: mensagens repetitivas ou indesejadas, enviadas sem serem solicitadas, que costumam lotar as caixas de entrada dos e-mails e de redes sociais

Web: nada mais é que um outro nome para a internet, o conjunto de sites, páginas e todos os conteúdos disponíveis online.

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