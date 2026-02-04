O tratado New START, último acordo que limita armas nucleares de EUA e Rússia, expira em 4 de fevereiro sem negociações para extensão. A situação eleva drasticamente o risco de corrida armamentista global, podendo dobrar os arsenais e minar a segurança internacional. Entenda as graves consequências.

Tilman Ruff é fellow da Escola de Populações e Saúde Global da Universidade de Melbourne. O texto abaixo foi publicado originalmente no site The Conversation

O tratado New START, o último acordo que limitava o número de armas nucleares da Rússia e dos EUA, expira em 4 de fevereiro.

Também não há negociações para prorrogar os termos do tratado. Como o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou de forma desdenhosa em uma entrevista recente, “se ele expirar, ele expira”.

É difícil exagerar a importância do New START. À medida que outros tratados nucleares foram revogados nos últimos anos, este era o único acordo restante prevendo mecanismos de notificação, inspeção, verificação e conformidade entre a Rússia e os EUA. Juntos, estes dois países têm 87% das armas nucleares do mundo.

A expiração do tratado dará um fim definitivo e alarmante à limitação nuclear na relação entre as duas potências. E pode muito bem acelerar uma corrida global pelo desenvolvimento e produção de armas nucleares por outros países.

O que é o New START?

O New START, ou Tratado de Praga, foi assinado pelo então presidente dos EUA, Barack Obama, e seu homólogo russo, Dimitri Medvedev, em Praga, em 8 de abril de 2010. Ele entrou em vigor no ano seguinte.

Continua após a publicidade

Ele substituiu um tratado de 2002 que obrigava Rússia e Estados Unidos a reduzir e limitarem suas ogivas nucleares estratégicas operacionais para entre 1.700 e 2.200 até o final de 2012.

O New START também exigia reduções adicionais no número de armas nucleares de longo alcance e fornecia mais detalhes sobre os diferentes tipos de lançadores. Os novos limites eram:

700 mísseis balísticos intercontinentais e lançados por submarinos (juntamente com bombardeiros pesados)

1.550 ogivas nucleares implantadas nessas plataformas, e

800 lançadores (em operação e não operacionais).

Essas reduções foram alcançadas até 5 de fevereiro de 2018.

O tratado incluía mecanismos de conformidade e verificação que funcionaram de forma eficaz. Ele previa trocas semestrais de dados e notificações mútuas contínuas sobre o movimento das forças nucleares estratégicas, o que, na prática, ocorria quase diariamente.

Continua após a publicidade

É importante ressaltar que o tratado também exigia inspeções in loco com pouca antecedência dos mísseis, ogivas e lançadores abrangidos pelo tratado, fornecendo informações valiosas e estabilizadoras sobre as operações nucleares da outra parte.

Por fim, o tratado estabeleceu uma comissão consultiva bilateral e procedimentos claros para resolver questões ou disputas.

Limitações do acordo

O tratado foi criticado na época por seus cortes modestos no número de ogivas e pelos tipos limitados de armas nucleares que abrangia.

Mas a desvantagem mais duradoura foi o preço político que Obama pagou para conseguir a ratificação pelo Senado dos EUA.

Para garantir apoio republicano suficiente, ele concordou com um programa de longo prazo de renovação e modernização de todo o arsenal nuclear dos EUA – além das instalações e programas que produzem e mantêm armas nucleares. O custo total foi estimado em bem mais de US$ 2 trilhões.

Continua após a publicidade

Isso provavelmente causou mais danos ao consolidar a posse de armas nucleares pelos Estados Unidos e frustrar as perspectivas de desarmamento.

Como o New START estava prestes a expirar em 2021, a Rússia ofereceu prorrogá-lo por mais cinco anos, conforme permitido pelos termos. O presidente dos EUA, Donald Trump, no entanto, recusou-se a retribuir.

Após vencer as eleições presidenciais dos EUA em 2020, Joe Biden concordou em prorrogar o tratado em 3 de fevereiro de 2021, apenas dois dias antes de sua expiração. O tratado não prevê novas prorrogações.

Em fevereiro de 2023, a Rússia suspendeu a implementação de aspectos chave do tratado, incluindo a troca de dados sobre estoques e inspeções locais. Mas não se retirou formalmente e se comprometeu a continuar a cumprir os limites numéricos do tratado relativos a ogivas, mísseis e lançadores.

O que pode acontecer a seguir

Com a expiração iminente do tratado este ano, o presidente russo Vladimir Putin anunciou em setembro de 2025 que estava disposto a continuar a observar os limites numéricos por mais um ano, se os EUA agissem de forma semelhante.

Continua após a publicidade

Além de um comentário improvisado de Trump – “parece-me uma boa ideia” –, os EUA não responderam formalmente à oferta russa.

Trump complicou ainda mais as coisas ao insistir que as negociações sobre quaisquer acordos futuros de controle de armas nucleares incluíssem a China. Mas a China tem se recusado consistentemente a isso. Também não há precedentes para tais negociações trilaterais de controle nuclear ou desarmamento, que sem dúvida seriam longas e complexas. Embora em crescimento, o arsenal da China ainda é menos de 12% do tamanho do arsenal dos EUA e menos de 11% do tamanho do arsenal da Rússia.

O novo tratado START agora parece prestes a expirar sem qualquer acordo para continuar a observar seus limites até que um tratado sucessor seja negociado.

Isso significa que Rússia e EUA poderiam aumentar suas ogivas operacionais em 60% e 110%, respectivamente, em questão de meses. Isso porque ambos têm capacidade para carregar um número maior de ogivas em seus mísseis e bombardeiros do que atualmente. Ambos os países também têm um grande número de ogivas em reserva ou programadas para desmantelamento, mas ainda intactas.

Se tomassem essas medidas, ambos os países poderiam efetivamente dobrar seus arsenais nucleares estratégicos operacionais.

Continua após a publicidade

O fim dos processos de verificação, troca de dados, conformidade e notificação do tratado também leva a um aumento da incerteza e da desconfiança. Isso, por sua vez, poderia levar a um aumento ainda maior das capacidades militares já gigantescas de ambos os países.

Um alerta sinistro

A parte mais inquietante dessa situação é que isso significa que o desarmamento nuclear e até mesmo o mais modesto controle de armas estão agora moribundos.

Nenhuma nova negociação para o desarmamento ou mesmo para a redução dos riscos nucleares está em andamento. Nenhuma está programada para começar.

No mínimo, após a expiração do New START esta semana, tanto a Rússia quanto os EUA deveriam concordar em respeitar seus limites até que negociem novas reduções e controles.

E, 56 anos após assumirem um compromisso vinculativo no Tratado de Não Proliferação Nuclear para alcançar o desarmamento nuclear, ambas as nações devem trabalhar para implementar um acordo verificável entre todos os Estados com armas nucleares para eliminar seus arsenais.

Mas a Rússia, os EUA e outros Estados com armas nucleares estão indo na direção contrária.

As ações de Trump desde que assumiu o cargo pela segunda vez — desde bombardear o Irã até derrubar o líder da Venezuela — mostram seu desdém geral pelo direito internacional e por tratados. Elas também confirmam seu desejo de usar qualquer instrumento de poder para afirmar os interesses e a supremacia dos EUA (e seus interesses pessoais).

Putin, por sua vez, usou um míssil balístico de alcance intermediário com capacidade nuclear para atacar a Ucrânia, fez ameaças repetidas de usar armas nucleares contra Kiev e o Ocidente e continuou sua militarização sem precedentes e profundamente perigosa das usinas nucleares da Ucrânia.

Essas ações sinalizam uma postura russa mais agressiva, que também ignora a Carta das Nações Unidas.

Tudo isso é um mau presságio para a prevenção de uma guerra nuclear e para o avanço do desarmamento nuclear.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Tilman Ruff, Honorary Principal Fellow, School of Population and Global Health, The University of Melbourne