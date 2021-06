Você sabe como contribuir para um futuro melhor?

O planeta está correndo contra o tempo. A temperatura média da superfície subiu 1 grau Celsius desde 1800, sendo que dois terços desse aumento ocorreram a partir de 1975. Apenas entre 2007 e 2016, segundo a Nasa, a perda de gelo da Antártida triplicou em relação a uma década antes. Na Groenlândia, duplicou.

Enquanto as temperaturas sobem, o lixo se acumula. As cidades do planeta geram 2 bilhões de toneladas de lixo sólido, segundo estimativa do Banco Mundial, com 0,74 quilo por pessoa, por dia, em média. O caso do Brasil é ainda mais dramático: de acordo com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), cada um de nós gera 1,15 quilo, em média, todos os dias. E só reciclamos 1,28% desse total.

