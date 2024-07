13 vezes em que a “tela azul da morte” apareceu em lugares inusitados

Uma imagem que causa tanto desespero quanto a trilha sonora do plantão da Globo: a tela azul do Windows, que aparece em caso de falha grave no sistema. Chamada de “tela azul da morte”, a tela indica que um problema no computador fez com que o sistema operacional não pudesse mais ser executado com segurança.

Nesta sexta (19), ela apareceu em telas pelo mundo todo, causada pelo “maior apagão cibernético da história”, nas palavras do consultor de cibersegurança e funcionário da Microsoft Troy Hunt. Uma atualização falha em um software da empresa de cibersegurança CrowdStrike foi o que causou a falha em muitos computadores que usam o sistema operacional Windows, da Microsoft.

A falha afeta sistemas de aeroportos e empresas mundialmente, com impactos graves. Ainda não se sabe quando os computadores afetados vão voltar ao normal. Talvez alguns dias sejam necessários para que tudo retorne à normalidade, porque vários aparelhos podem exigir reparos manuais.

Caos a parte, o erro causou cenas inusitadas por todo o mundo. Veja abaixo nossa seleção.

1. Você já deve ter visto que hoje os aeroportos ficaram assim, bem azuizinhos.

2. Gosto de imaginar que essa tela estava genuinamente triste em não conseguir exibir o conteúdo



3. Mas sério, o ar de colapso futurista, apocalipse tecnológico… Parece coisa de filme.

4. Pensando bem, às vezes não poder acessar o saldo bancário pode até ser melhor, né?



5. E tem gente que, infelizmente (cof-cof), teve que faltar a academia porque não dava pra correr.

microsoft outage affecting the gym now too, looks like i can’t do any cardio oh well pic.twitter.com/poDWVKEnK8 — Gymshark (@Gymshark) July 19, 2024

6. Se você acha que essas telas não costumavam desfilar por aí antes do caos causado pela CrowdStrike, está redondamente enganado.

7. Será esse um show de blues?

8. As exposições imersivas estão cada vez mais distópicas.

9. Um dia frio, um bom lugar para exibir um erro de software.

10. Você não sabe o quanto tive que segurar pra não escrever nas últimas 10 imagens: “Mêo, isso é MUITO Black Mirror”.

11. Era pra ser uma exposição de artes – e a essa altura da lista, já estou achando que meio que é mesmo.

12. A última moda de julho de 2024:

h&ms spring lineup is all about windows pic.twitter.com/5ojB8366U1 — Steph Davidson (@stephcd) February 19, 2015



13. Por último, como eu me sinto escrevendo essa matéria:

E caso você tenha achado poucos exemplos, pode se deliciar porque existe um site só para reunir exemplos de PBSOD – Public Black Screen of Death, ou Telas Azuis da Morte Públicas, em tradução literal. Divirta-se!