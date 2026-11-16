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a China do século 15, o imperador Yongle ordenou a compilação de todos os livros disponíveis. A tarefa levou cinco anos para ser concluída, exigiu 2 mil especialistas e mais de 7 mil fontes. E resultou em 22 mil volumes de rolos de pergaminho escritos à mão, a que apenas o imperador e alguns intelectuais de alto nível tinham acesso.

Por 600 anos, a Enciclopédia Yongle ocupou o posto de maior enciclopédia geral do mundo. Até que foi superada por volta de 2007 – pela Wikipédia.

Assim como a Yongle, a Wikipédia também foi (e continua sendo) escrita a milhares de mãos, tem um escopo ambicioso e ganhou um volume espetacular em pouco tempo. Mas as semelhanças param por aí. Não há imperador por trás, os autores não precisam ser especialistas, e qualquer um com acesso à internet pode ler.

A Wikipédia nasceu em 2001. Wiki é uma palavra havaiana que significa “veloz” e dá nome a um modo colaborativo de criação de páginas web, que já existia na época da fundação do site.

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Entre os usuários da Wikipédia, todos voluntários, a maioria modifica coisas pequenas: altera pontuações, acrescenta um tópico, atualiza uma data. Uma minoria faz adições substanciais, e um grupo ainda mais seleto é eleito para ter poderes especiais e manter a ordem. Muitas regras surgiram ao longo dos anos para evitar que o site virasse bagunça.

Depois de 25 anos de trabalho de formiguinha, a Wikipédia se tornou gigantesca: somando as quase 350 línguas disponíveis no site, são mais de 68 milhões de artigos. Algo possível apenas porque o espaço físico (alô, Barsa) deixou de ser um obstáculo.

Mas só porque há memória disponível na internet significa que ela pode ser preenchida com qualquer coisa? Que tudo pode ser registrado, sem critério?

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Essa questão já assombrava as wikis nos anos 1990 e é, até hoje, uma das principais discussões entre a comunidade de editores, que se divide entre inclusionistas, que escrevem com vigor, e delecionistas, que vêm atrás com uma borracha impiedosa.

348: é o número de línguas disponíveis na Wikipédia. No último ano, apenas 125 delas tiveram mais de dez editores ativos por mês.

Debates sobre o que cabe ou não na Wikipédia acontecem nas abas de Discussão, um lado B de cada verbete, e em outras instâncias internas que passam batido para a maioria dos leitores, mas que representam a maior parte da Wiki: na versão em inglês, por exemplo, os artigos representam apenas 10% do número de páginas do site.

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Construir a Wikipédia exige frequentes discussões, já que tudo precisa ser resultado de um consenso entre os editores – e imagine o quão difícil é fazer isso em tópicos delicados, como sobre um conflito armado ou uma figura política.

Às vezes, ocorrem as chamadas guerras de edição: nessas disputas tensas e exaustivas, o nível da conversa costuma cair a ponto de os usuários serem punidos ou até banidos. Por isso, artigos mais sensíveis ficam trancados para não sofrerem alterações constantes e arbitrárias.

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“Os verbetes são o que sobra dessas discussões, a última coisa sobre a qual todos concordam”, diz Clay Shirky no livro Lá Vem Todo Mundo: O poder de organizar sem organizações. E isso é bom. Pesquisas apontam que grupos ideologicamente polarizados produzem artigos de melhor qualidade do que os mais homogêneos (1), uma vez que a disputa força o uso de lógica e fontes mais robustas para sustentar os argumentos.

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O resultado você conhece: um site gratuito, com informações verificáveis sobre quase tudo, sem anúncios nem um feed definido por algoritmo. Excluindo os buscadores, a Wikipédia é o 9º site mais acessado do mundo – o único do Top 50 sem fins lucrativos.

A Wikipédia completou bodas de prata com uma legião de defensores que alimentam e consomem o site. Mas acumulou também uma série de críticas sobre como os artigos são (ou não são) criados. Além disso, nos últimos anos, o seu conteúdo virou alvo de ataques de governos, políticos e empresários mundo afora.

Vamos entender o porquê disso tudo.

Questões existenciais

A história da Wikipédia começa dentro de uma empresa chamada Bomis, que mantinha um portal na web no início dos anos 2000. A fonte de renda era publicidade, e atirava-se para todo lado para atrair visitantes: no portfólio de sites havia tanto a Nupedia, uma enciclopédia online escrita por especialistas, quanto uma cartela de produtos “para o público masculino” com carros, esportes e pornografia.

Um dos fundadores da Bomis era Jimmy Wales. Insatisfeito com o progresso lento da Nupedia, ele resolveu criar uma versão publicamente editável. A ideia de fazer isso usando uma wiki veio do estudante de filosofia Larry Sanger, então editor-chefe da Nupedia.

Assim, em 2001, a Wikipédia foi lançada como um braço da Nupedia, ainda vinculada à Bomis. Sanger foi demitido no ano seguinte, e vale dizer que, até hoje, ele e Wales disputam a paternidade do site.

A Nupedia era lenta, burocrática – e desinteressante. A Wiki pretendia ser o oposto. Todo mundo seria capaz de fazer o que desse na telha, fosse criar ou editar verbetes, inserir ou apagar gracinhas ou propor regras de formatação. O método colaborativo permitia que a mesma pessoa escrevesse sobre a história da Mongólia de manhã e sobre Pokémon à tarde. O terror dos acadêmicos, mas o sonho dos nerds.

Foi com essa liberdade que, nas primeiras semanas de vida da Wiki, um em cada dez verbetes em inglês era sobre A Revolta de Atlas, romance distópico da década de 1950. No total, foram 350 artigos, todos escritos pelo norte-americano Tim Shell, sócio de Wales na Bomis.

Um pouco exagerado, não? Diante dos primeiros impasses na construção dos verbetes, Shell sugeriu a criação das páginas de Discussão. Nelas é que se iniciaram as críticas e os debates que levaram a novas regras. Algumas delas, ironicamente, limitaram a escrita nichada que Shell tanto amava, mas que talvez não fosse relevante o suficiente para estar na Wikipédia.

Desde o começo do site, os artigos seguem a “política do ponto de vista neutro”, conhecida pela sigla em inglês NPOV, para evitar textos tendenciosos. A neutralidade, porém, é mais fácil na teoria do que na prática.

250 mil: é o número médio de voluntários ativos na Wikipédia todo mês.

É possível, claro, trazer pontos de vista diversos e manter uma distância saudável do objeto – mas todo discurso destaca algumas coisas enquanto omite e desconhece outras. Quem trabalha com jornalismo sabe disso. A própria definição da pauta (ou, no caso da Wiki, do verbete) não é uma decisão neutra. Esse é um dos grandes desafios da enciclopédia: o viés na hora de escolher o que é notório o suficiente para virar um artigo.

A cobertura da Wikipédia reflete, em parte, os interesses predominantes entre os editores, que são 80% homens. Quanto aos administradores, a proporção é de 93%. A maioria são brancos e com alto grau de instrução (2).

A baixa diversidade pode explicar a persistência de algumas lacunas. Ainda hoje, apenas 20% dos verbetes sobre pessoas na Wiki em português se referem a mulheres (3). Entre os artigos de História destacados (isto é, considerados de melhor qualidade), apenas 4% falam da História da África – sobre a Europa, são 58% (4).

Não faltam iniciativas para contornar isso. Em 2022, por exemplo, Karin Komati, professora de informática do Instituto Federal do Espírito Santo, criou um projeto para alunas do ensino médio criarem verbetes sobre pesquisadoras brasileiras. Os primeiros artigos, porém, foram deletados porque se baseavam no currículo da plataforma Lattes. A Wiki veta esse tipo de fonte, já que as informações do Lattes são autodeclaradas e facilmente fraudáveis.

A Wikipédia determina que as informações devem vir de fontes secundárias, como jornais e artigos científicos, e nunca de pesquisa própria – ou seja, também não adiantaria entrevistar as pesquisadoras.

“A gente tinha que ficar procurando notícias e não achava de jeito nenhum. E entramos em outro problema: a invisibilidade das pesquisadoras”, conta Komati. “Eu achei que ia ser fácil. E aí, a gente levou um ‘não’ atrás do outro.”

Mesmo quando elas encontravam embasamentos válidos, alguns verbetes ainda eram barrados por serem considerados pouco relevantes. Foi o caso do perfil de Ethel Maciel, epidemiologista capixaba que foi vice-reitora da Universidade Federal do Espírito Santo e, na época, estava à frente de uma secretaria do Ministério da Saúde. O artigo sobre Maciel foi inicialmente derrubado por não ter “indicação de importância” (5).

Não é um caso isolado. Em 2018, a ganhadora do Nobel de Física, Donna Strickland, também não tinha um verbete na Wikipédia. Um usuário havia tentado criá-lo meses antes, mas a página foi derrubada por um moderador. Os colegas com quem Strickland dividiu o prêmio já tinham verbetes havia 12 anos.

O projeto de Komati foi um dos muitos inspirados no trabalho da norte-americana Emily Temple-Wood, pioneira na denúncia da disparidade tanto de quantidade quanto de qualidade entre os verbetes sobre homens e mulheres. O projeto de Emily para escrever perfis de mulheres cientistas na Wiki anglófona foi tão bem-sucedido que, em 2014, depois de apenas dois anos, ela inverteu a situação inicial: os artigos sobre pesquisadoras se tornaram melhores do que a média geral (6).

A abrangência da Wikipédia importa porque, com o tempo, ela ganhou muita relevância na internet. “Um tipo de teia factual que sustenta todo o mundo digital”, descreveu o jornalista Jon Gertner no The New York Times (7).

Daí a importância, além da abrangência, da qualidade do conteúdo. Equívocos, vieses e pegadinhas que passam batido em verbetes entram no liquidificador de conteúdo da web e são repetidos como se fossem verdade.

Não existem estudos consistentes que apontem que há um viés político predominante nos conteúdos da Wikipédia. Isso não impede, entretanto, que o site seja alvo de ataques e acusações. Muita gente tenta processá-lo quando não gosta do que vê.

Pelo menos 21 países já tentaram censurar o site de alguma forma – hoje, ele é totalmente bloqueado na China, em Myanmar e na Coreia do Norte (lá, diga-se, a maior parte do país não usa a internet, mas sim uma rede doméstica). Há censuras parciais na Rússia, na Arábia Saudita e em Belarus. Nestes dois últimos, já houve prisões de editores da Wiki; na Síria, uma execução.

Em 2025, Elon Musk criticou o suposto viés de esquerda da Wikipédia. Ele pediu publicamente por um boicote à plataforma e criou a Grokipedia, uma enciclopédia feita com IA (com muitos artigos copiados ou adaptados da Wiki) e alinhada com a visão de mundo do empresário.

Sem copyrights

Em 2003, dois anos após a sua criação, a Wikipédia saiu da Bomis e foi transferida para uma então recém-criada organização sem fins lucrativos, a Fundação Wikimedia. A partir dali, passou a se manter majoritariamente por doações. Em 2025, o faturamento foi de US$ 208,6 milhões.

Dentro da Fundação Wikimedia, há outros 11 projetos além da Wikipédia, como o Wikimedia Commons (para imagens, vídeos e áudios), o Wikispecies (para dados sobre espécies) e o Wikifunctions (o mais recente deles, para códigos de programação). Todos esses sites estão sob o Creative Commons 4.0. Trata-se de um conjunto de licenças que, grosso modo, permite que o conteúdo seja distribuído, copiado, traduzido e adaptado, desde que a fonte seja citada.

A informação sem copyrights é útil para quem pesquisa e para quem quer informar. Na pandemia de Covid-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) cedeu dados e orientações oficiais para os sites da Fundação Wikimedia em um esforço contra a desinformação. Tudo pôde ser traduzido para centenas de línguas, o que aumentou o alcance da própria OMS.

Para essa disseminação em larga escala, um dos projetos da Fundação é essencial: o Wikidata. É uma plataforma que organiza o mesmo tipo de conhecimento da Wikipédia, mas usa códigos que permitem interligar e unificar informações entre línguas e verbetes.

Funciona assim: tudo que existe recebe um código de item, que começa com Q – como o verbete “Brasil” (Q155). As características de um item são chamadas propriedades, cujos códigos começam com P – como “área” (P2046) e “capital” (P36). As propriedades, por sua vez, têm valores, que podem ser outros itens. O valor da capital (P36) do Brasil (Q155) é “Brasília” (Q2844).

As atualizações do Wikidata são refletidas na Wikipédia: se um dia Brasília deixar de ser a nossa capital, por exemplo, todas as páginas que incluem a propriedade “capital” do item “Brasil” mudarão também. Os boxes laterais dos verbetes, com informações rápidas, geralmente são montados automaticamente com o Wikidata.

O Wikidata tem 124 milhões de itens. Para formar essa base de dados, foram necessários 2,53 bilhões de edições – uma média de 20 por item.

Com o Wikidata, os dados da OMS sobre a Covid puderam ser espalhados sem precisar editar manualmente centenas de Wikipédias. Ele também elimina a necessidade de ler texto em outras línguas para entender informações básicas e permite cruzar dados de forma simples.

Os dados do Wikidata também são inseridos por voluntários e precisam vir de fontes confiáveis. E, assim como na construção dos verbetes da Wikipédia, as definições de itens, propriedades e valores são alvo de muita discussão.

O Wikidata concilia dados de origens e metodologias diferentes. Na pandemia, foi essencial para reunir informações de diversas áreas da pesquisa em um só lugar.

A Wiki no Brasil – e o futuro do projeto

O nosso país concentra 80% dos editores da Wikipédia em português. A Wikimedia Brasil (WMB) é uma associação afiliada à Fundação Wikimedia dedicada a essa comunidade local.

Além de promover encontros pelo Brasil, a entidade também mantém relações e projetos com outros grupos de wikipedistas internacionais. Em um projeto chamado GLAM-wiki, por exemplo, parcerias com museus, bibliotecas e galerias permitem que mapas, fotos, dados e documentos dos acervos sejam incorporados ao ecossistema Wikimedia. Só o Museu do Ipiranga, em São Paulo, já disponibilizou mais de 30 mil imagens em HD.

A WMB tenta atrair editores por meio de projetos temáticos sobre regiões e causas – 2026, por exemplo, é o ano de Minas Gerais. Também organiza editatonas (mistura de “editar” e “maratona”) – eventos para criar ou aprimorar verbetes sobre um determinado tema.

O pico das edições da Wikipédia em português foi em 2013. Ainda assim, são cerca de 1,9 mil editores ativos por mês. Segundo o diretor-executivo da WMB, João Alexandre Peschanski, os dados demográficos apontam para um envelhecimento dos editores. Ele atribui o fenômeno a uma geração de aposentados que sabe usar os computadores – e a uma de jovens capturados pelas redes sociais.

“Para os jovens, o conteúdo e as discussões feitas em comunidade da Wikipédia seriam muito mais interessantes”, diz. “O Brasil perdeu uma geração [de editores]. Nós precisamos reconstruir uma internet do bem.”

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O compromisso com o conhecimento livre e gratuito marca uma internet que parece estar sendo enterrada. Desde 2024, a Wikipédia e outros sites têm sido sobrecarregados com os acessos de bots que raspam todo o conteúdo para alimentar ferramentas de IA.

Isso significa um aumento no custo de servidores para comportar tantos acessos. Esse fenômeno pode levar a uma diminuição no número de usuários humanos, já que as respostas fornecidas pela IA (em chats ou buscadores) economizam uma visita na Wiki.

Nasce, então, um problema. Afinal, a redução de leitores danifica a cadeia que sempre dependeu de gente para editar o site – e para fazer doações.

Em outubro de 2026, a Fundação Wikimedia entrou na ação movida pelo The New York Times contra a OpenAI e a Microsoft. O jornal processou as empresas de tecnologia em 2023 pelo uso indevido do seu conteúdo no treinamento de IAs. O Times diz que a prática viola os direitos autorais. Para a OpenAI e a Microsoft, o uso é justo, pois o conteúdo é público.

A Wikimedia entrou no processo como “amiga da corte”. Ou seja, ela não tomou partido no caso, mas decidiu emitir um parecer à Justiça. A fundação defende que o uso de conteúdo para o treinamento de IAs pode ser considerado justo, desde que o produto gerado seja completamente diferente do original – e que citações diretas sejam atribuídas à fonte.

O debate interessa à Wiki porque, embora ela seja diferente dos chats de inteligência artificial, o seu conteúdo também não é a fonte primária da informação. O caso segue na Justiça dos EUA.

“Sabemos que a IA, os agentes e os bots estarão envolvidos no futuro da busca por conhecimento na internet, e que a pesquisa está mudando”, diz Tajh Taylor, assessor especial do diretor de produtos e tecnologia da Fundação Wikimedia. “Acho que ninguém no mundo sabe exatamente aonde isso vai dar. Mas nosso trabalho é garantir que quem busca conhecimento gratuito ainda possa acessar todas as contribuições dos editores.”

Agradecimentos Annie Rauwerda, comediante e dona da página @depthsofwikipedia nas redes sociais; Barbara Levinsky, especialista em comunicação da Fundação Wikimedia; Carlos d’Andrea, professor de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais; Flávia Varella, wikipedista e professora de Teoria da História da Universidade Federal de Santa Catarina; Pedro Telles, professor de Metodologia e Teoria da História da Universidade de São Paulo.

Referências livros The last best place on the internet: a human history of Wikipedia e A Wikimedia no Brasil: o poder e os desafios do conhecimento livre.

Fontes (1) artigo “The wisdom of polarized crowds”; (2) WikiProjeto “Mulheres a vermelho”; (3) painel “Gender by language humaniki – junho de 2025”; (4) artigo “Wikipédia: públicos globais, histórias digitais”; (5) artigo “Relato de experiência: inclusão de biografias de pesquisadoras na Wikipédia”; (6) texto “Interpolating quality dynamics in Wikipedia and demonstrating the Keilana Effect”; (7) texto “Wikipedia’s moment of truth”.

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