3 bons smartphones por menos de R$1.500

Quando pensamos em celulares com o melhor custo-benefício, é difícil fugir de marcas tradicionais no Brasil, como a Motorola. No entanto, vale lembrar que a Xiaomi tem feito um sucesso estrondoso com sua linha Redmi Note 12. Os pontos fortes desses aparelhos são a boa qualidade de construção e especificações pelo preço.

Confira a seleção dos 3 melhores smartphones que você pode adquirir por menos de R$1.500,00 em 2023.

Xiaomi Redmi Note 12 Tela: 6,67 polegadas; Processador: Snapdragon 4 Gen 1; Câmera frontal: 8 MP; Câmera traseira: 48 MP + 2 MP; RAM: 4 GB; Armazenamento: 128 GB; Bateria: 5.000 mAh; Sistema Operacional: Android 12 MIUI 13. Compre agora: Amazon - R$ 1.313,07

O Redmi Note 12 é um smartphone Android completo, que não deixa nada a desejar quando comparado com os dispositivos mais avançados. Ele possui uma tela AMOLED FullHD de 6.67 polegadas, 4GB de RAM e uma bateria de longa duração. Vale lembrar que este modelo não possui acesso às novas redes 5G, mas isso não deve afetar a maioria dos usuários.

Motorola Moto G52 Tela: 6,6 polegadas P-OLED; Processador: Snapdragon 680 4G; Câmera: traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP; Câmera frontal: 16 MP; RAM: 4 GB; Armazenamento: 128 GB; Bateria: 5.000 mAh; Sistema Operacional: Android 12. Compre agora: Amazon - R$ 1.280,78

A tela do Moto G52 é um dos destaques aqui, sendo um P-OLED FullHD+ com 90Hz de atualização. Além disso, o smartphone conta também com uma bateria de longa duração e carregador rápido na caixa, potência de sobra para todas as tarefas do dia a dia e um conjunto triplo de câmeras.

Samsung Galaxy A13 Tela: 6.6 polegadas TFT LCD; Processador: Samsung Exynos 850; Câmera traseira: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP; Câmera frontal: 8 MP; RAM: 4 GB; Armazenamento: 128 GB; Bateria: 5.000 mAh; Sistema Operacional: Android 12 One UI 4.1. Compre agora: Amazon - R$ 1.490

O Galaxy A13 é um dos celulares básicos da Samsung lançado em 2022. Ele supre todas as necessidades diárias que os consumidores possam ter, como redes sociais, jogos, fotografia, entre outras. Um dos destaques aqui está em seu processador Exynos e seus 4GB de memória RAM, um ótimo combo para um multitarefa.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram