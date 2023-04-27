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Tecnologia

3 bons smartphones por menos de R$1.500

Confira as especificações técnicas de três modelos com um bom custo-benefício.

Por Afiliados Abril 27 abr 2023, 17h52 | Atualizado em 28 abr 2023, 11h53
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 (Amazon/Reprodução)
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3 bons smartphones por menos de R.500 Priorizar nos meus resultados Google

Quando pensamos em celulares com o melhor custo-benefício, é difícil fugir de marcas tradicionais no Brasil, como a Motorola. No entanto, vale lembrar que a Xiaomi tem feito um sucesso estrondoso com sua linha Redmi Note 12. Os pontos fortes desses aparelhos são a boa qualidade de construção e especificações pelo preço.

Confira a seleção dos 3 melhores smartphones que você pode adquirir por menos de R$1.500,00 em 2023.

Xiaomi Redmi Note 12

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Tela: 6,67 polegadas; Processador: Snapdragon 4 Gen 1; Câmera frontal: 8 MP; Câmera traseira: 48 MP + 2 MP; RAM: 4 GB; Armazenamento: 128 GB; Bateria: 5.000 mAh; Sistema Operacional: Android 12 MIUI 13.

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O Redmi Note 12 é um smartphone Android completo, que não deixa nada a desejar quando comparado com os dispositivos mais avançados. Ele possui uma tela AMOLED FullHD de 6.67 polegadas, 4GB de RAM e uma bateria de longa duração. Vale lembrar que este modelo não possui acesso às novas redes 5G, mas isso não deve afetar a maioria dos usuários.

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Motorola Moto G52

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Tela: 6,6 polegadas P-OLED; Processador: Snapdragon 680 4G; Câmera: traseira: 50 MP + 8 MP + 2 MP; Câmera frontal: 16 MP; RAM: 4 GB; Armazenamento: 128 GB; Bateria: 5.000 mAh; Sistema Operacional: Android 12.

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A tela do Moto G52 é um dos destaques aqui, sendo um P-OLED FullHD+ com 90Hz de atualização. Além disso, o smartphone conta também com uma bateria de longa duração e carregador rápido na caixa, potência de sobra para todas as tarefas do dia a dia e um conjunto triplo de câmeras.

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Samsung Galaxy A13

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Tela: 6.6 polegadas TFT LCD; Processador: Samsung Exynos 850; Câmera traseira: 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP; Câmera frontal: 8 MP; RAM: 4 GB; Armazenamento: 128 GB; Bateria: 5.000 mAh; Sistema Operacional: Android 12 One UI 4.1.

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O Galaxy A13 é um dos celulares básicos da Samsung lançado em 2022. Ele supre todas as necessidades diárias que os consumidores possam ter, como redes sociais, jogos, fotografia, entre outras. Um dos destaques aqui está em seu processador Exynos e seus 4GB de memória RAM, um ótimo combo para um multitarefa.

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