3 notícias sobre: a Darpa

Militares querem relógio atômico portátil

A Darpa pretende desenvolver um modelo compacto e resistente, que possa ser instalado em caças de guerra (1). Os satélites GPS possuem relógios desse tipo, que marcam o tempo com extrema precisão. Se os aviões tiverem seus próprios relógios atômicos, poderão se orientar mesmo quando/se a rede GPS estiver fora do ar (exércitos inimigos podem emitir sinais para gerar interferência).

Robô pilota helicóptero por meia hora

No teste, que utilizou um Black Hawk equipado com o ALIAS (sistema de navegação desenvolvido em parceria com a fabricante de helicópteros Sikorsky), a aeronave decolou, voou e pousou sozinha no Fort Campbell, em Kentucky. O objetivo da Darpa não é eliminar a tripulação – e sim permitir que o piloto e o co-piloto possam se concentrar em outras tarefas, como monitorar os alvos das missões.

Programa vai investigar cientistas suspeitos

A agência está implantando um programa para descobrir se há espiões entre os cientistas estrangeiros que desenvolvem tecnologias militares nos EUA. Em 2020, um especialista em nanotecnologia da Universidade Harvard chegou a ser preso por causa disso. A alegação foi de que ele omitiu relações de trabalho com a China. Mas a suspeita é que tenha vazado segredos científicos para o país.

Fonte 1. Providing GPS-quality timing accuracy without GPS. Darpa, 2022.