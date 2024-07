3 notícias sobre: carros autônomos

Táxis da Waymo estão envolvidos em incidentes

A empresa, subsidiária do Google, opera uma frota de 672 táxis autônomos em algumas cidades dos EUA – e eles, segundo um relatório (1) publicado pela NHTSA (a autoridade de trânsito americana), se envolveram em 22 colisões. Numa delas, um Waymo que estava indo buscar o passageiro bateu num poste em Phoenix. Segundo a empresa, o veículo estava em baixa velocidade, 12 km/h.

EUA questionam atualização da Tesla

Em dezembro de 2023, a empresa fez um recall para corrigir o Autopilot, seu software de direção autônoma, em 2 milhões de carros. Mas, de acordo com a NHTSA, isso não foi suficiente: o Autopilot continua prometendo um nível de automação superior ao que de fato é capaz, e isso tem provocado acidentes.

Veículos da Amazon freiam e derrubam motos

Dois carros da Zoox, a empresa de robotáxis da Amazon, executaram freadas súbitas e sem motivo – fazendo com que motociclistas se chocassem contra eles, sofrendo ferimentos leves. Com isso, as autoridades americanas decidiram investigar toda a frota da Zoox, que atualmente possui cerca de 500 veículos.

Fonte 1. PE24016. US Department of Transportation, 2024.

