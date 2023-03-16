3 notícias sobre: rolos da inteligência artificial na Justiça

Mídia dos EUA acusa ChatGPT de pirataria

O Wall Street Journal e a emissora CNN afirmaram que a OpenAI usou textos de seus sites e de outros 18 veículos para treinar o ChatGPT – a informação teria sido revelada pelo próprio robô, em resposta a uma pergunta. Agora, as empresas jornalísticas querem ser remuneradas por isso. O algoritmo foi alimentado com mais de 45 terabytes de textos, colhidos na internet sem autorização dos autores.

Artistas processam criadora do Stable Diffusion

A Stability AI, que criou o robô desenhista Stable Diffusion, é alvo de dois processos na Justiça dos EUA: um movido por artistas e outro pela agência multinacional Getty Images. Em ambos os casos, a acusação é a mesma: o algoritmo foi treinado usando fotos e ilustrações que não pertencem à Stability AI. Os criadores da IA de desenho Midjourney também estão sendo processados.

Continua após a publicidade

Apple teria usado voz de atores em robô

O sindicato dos atores dos EUA diz que a empresa utilizou as vozes de vários profissionais, que haviam sido contratados para gravar audiobooks, para alimentar uma IA de síntese vocal – e aí, quando o robô ficou pronto, passou a fazer seus audiobooks com ele. Segundo o sindicato, a Apple admitiu o fato e disse que não vai mais usar gravações humanas para treinar robôs.

Continua após a publicidade