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Sociedade, Tecnologia

3 notícias sobre: rolos da inteligência artificial na Justiça

A IA se espalha rapidamente por todas as áreas – e já começa a arranjar problemas.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 mar 2023, 13h45
Colagem com um monitor, martelo de juiz, teclas de ctrl + c e ctrl + v e logo do ChatGPT.
 (Tiago Araujo/Superinteressante)
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Mídia dos EUA acusa ChatGPT de pirataria

O Wall Street Journal e a emissora CNN afirmaram que a OpenAI usou textos de seus sites e de outros 18 veículos para treinar o ChatGPT – a informação teria sido revelada pelo próprio robô, em resposta a uma pergunta. Agora, as empresas jornalísticas querem ser remuneradas por isso. O algoritmo foi alimentado com mais de 45 terabytes de textos, colhidos na internet sem autorização dos autores.

Artistas processam criadora do Stable Diffusion

A Stability AI, que criou o robô desenhista Stable Diffusion, é alvo de dois processos na Justiça dos EUA: um movido por artistas e outro pela agência multinacional Getty Images. Em ambos os casos, a acusação é a mesma: o algoritmo foi treinado usando fotos e ilustrações que não pertencem à Stability AI. Os criadores da IA de desenho Midjourney também estão sendo processados. 

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Apple teria usado voz de atores em robô

O sindicato dos atores dos EUA diz que a empresa utilizou as vozes de vários profissionais, que haviam sido contratados para gravar audiobooks, para alimentar uma IA de síntese vocal – e aí, quando o robô ficou pronto, passou a fazer seus audiobooks com ele. Segundo o sindicato, a Apple admitiu o fato e disse que não vai mais usar gravações humanas para treinar robôs.

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TAGS:
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ChatGPT
Inteligência artificial
Justiça
pirataria
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