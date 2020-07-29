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Tecnologia

5 ótimas opções de presente tech para o Dia dos Pais

O dólar disparou e a pandemia atrapalhou a fabricação de gadgets - que estão caros e difíceis de achar nas lojas. Mas, procurando bem, ainda é possível encontrar boas ofertas. Confira algumas.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2020, 13h23 | Atualizado em 29 jul 2020, 13h25
amazon echo dot
 (Amazon/Reprodução)
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5 ótimas opções de presente tech para o Dia dos Pais Priorizar nos meus resultados Google
amazon echo dot
(Amazon/Reprodução)

Smart speaker Amazon Echo Dot 

Dá para ouvir rádio, checar a previsão do tempo, usar como despertador ou alarme e fazer várias outras coisas – tudo via comandos de voz. A caixinha de som da Amazon tem recursos avançados, mas é superfácil de usar: um gadget que até os pais menos ligados em tecnologia vão adorar. 

R$ 299 na Amazon   

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TV TCL 2
(TCL/Reprodução)
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Smart TV TCL 4K 

Talvez você nunca tenha ouvido falar da marca chinesa TCL. Ela cresceu bastante nos últimos anos, e hoje é vice-líder mundial do mercado de televisões. Conseguiu isso porque suas TVs têm excelente qualidade de imagem e tecnologias de ponta, como os modelos mais sofisticados das outrs marcas – mas são bem mais baratas. É o caso da P8M, uma smart TV 4K cheia de predicados: tela HDR (High Dynamic Range), Chromecast embutido, Dolby Audio, controle remoto com comandos de voz e atalhos para o Netflix e o Globoplay. 

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55 polegadas: R$ 2.699 na Fast Shop 

65 polegadas: R$ 3.899 na Fast Shop 

smartphone xiaomi redmi note 8
(Xiaomi/Reprodução)
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Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 64 GB 

Tela LCD IPS de 6,3 polegadas com densidade de 409 ppi – maior, e melhor, que a do iPhone 11. Três câmeras traseiras, que filmam em 4K e tiram fotos de até 48 megapixels. Bateria de 4.000 mAh, que dura dois dias. 4 gigabytes de memória RAM, leitor de impressão digital, entrada para cartão SD, saída para fones de ouvido. Um smartphone espetacular, que entrega muito mais do que custa. 

R$ 1.749 na Amazon

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notebook lenovo s415
(Lenovo/Reprodução)

Notebook Lenovo IdeaPad S415

Estamos em 2020, mas a maioria dos computadores ainda não vem de fábrica com solid state disk (SSD) – que substitui o HD mecânico tradicional e deixa a máquina incrivelmente mais rápida. Este notebook tem SSD, de 256 gigabytes: dá e sobra para a maioria dos pais (se o seu precisar de mais espaço, um dia, é só conectar um HD externo). O notebook vem com processador Intel Core i5, 8 gigabytes de memória RAM, e até placa de vídeo dedicada (uma nVidia, com 2 GB próprios). 

R$ 4.073 na Fast Shop

smartband xiaomi miband 4
(Xiaomi/Reprodução)

Smartband Xiaomi Mi Band 4 

Discreta e barata, ela funciona como relógio de pulso e também tem recursos de smartwatch: conta passos e calorias queimadas, monitora a frequência cardíaca, avalia a qualidade do sono exibe as notificações e mensagens que chegam no celular. É à prova d’água, tem aplicativo para Android e iOS e autonomia de bateria de até 20 dias. Para os pais que estão precisando se cuidar – ou simplesmente vão gostar de ter um gadget legal.    

R$ 249 na Amazon

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