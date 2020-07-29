5 ótimas opções de presente tech para o Dia dos Pais
O dólar disparou e a pandemia atrapalhou a fabricação de gadgets - que estão caros e difíceis de achar nas lojas. Mas, procurando bem, ainda é possível encontrar boas ofertas. Confira algumas.
Smart speaker Amazon Echo Dot
Dá para ouvir rádio, checar a previsão do tempo, usar como despertador ou alarme e fazer várias outras coisas – tudo via comandos de voz. A caixinha de som da Amazon tem recursos avançados, mas é superfácil de usar: um gadget que até os pais menos ligados em tecnologia vão adorar.
–
Smart TV TCL 4K
Talvez você nunca tenha ouvido falar da marca chinesa TCL. Ela cresceu bastante nos últimos anos, e hoje é vice-líder mundial do mercado de televisões. Conseguiu isso porque suas TVs têm excelente qualidade de imagem e tecnologias de ponta, como os modelos mais sofisticados das outrs marcas – mas são bem mais baratas. É o caso da P8M, uma smart TV 4K cheia de predicados: tela HDR (High Dynamic Range), Chromecast embutido, Dolby Audio, controle remoto com comandos de voz e atalhos para o Netflix e o Globoplay.
55 polegadas: R$ 2.699 na Fast Shop
65 polegadas: R$ 3.899 na Fast Shop
Smartphone Xiaomi Redmi Note 8 64 GB
Tela LCD IPS de 6,3 polegadas com densidade de 409 ppi – maior, e melhor, que a do iPhone 11. Três câmeras traseiras, que filmam em 4K e tiram fotos de até 48 megapixels. Bateria de 4.000 mAh, que dura dois dias. 4 gigabytes de memória RAM, leitor de impressão digital, entrada para cartão SD, saída para fones de ouvido. Um smartphone espetacular, que entrega muito mais do que custa.
Notebook Lenovo IdeaPad S415
Estamos em 2020, mas a maioria dos computadores ainda não vem de fábrica com solid state disk (SSD) – que substitui o HD mecânico tradicional e deixa a máquina incrivelmente mais rápida. Este notebook tem SSD, de 256 gigabytes: dá e sobra para a maioria dos pais (se o seu precisar de mais espaço, um dia, é só conectar um HD externo). O notebook vem com processador Intel Core i5, 8 gigabytes de memória RAM, e até placa de vídeo dedicada (uma nVidia, com 2 GB próprios).
Smartband Xiaomi Mi Band 4
Discreta e barata, ela funciona como relógio de pulso e também tem recursos de smartwatch: conta passos e calorias queimadas, monitora a frequência cardíaca, avalia a qualidade do sono exibe as notificações e mensagens que chegam no celular. É à prova d’água, tem aplicativo para Android e iOS e autonomia de bateria de até 20 dias. Para os pais que estão precisando se cuidar – ou simplesmente vão gostar de ter um gadget legal.