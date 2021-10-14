A bateria de hidrogênio

A máquina se chama LAVO Hydrogen System e foi criada por uma empresa australiana. Tem o tamanho de um armário e deve ser conectada a uma torneira e às placas solares instaladas no telhado da casa. Ela aproveita a sobra de eletricidade gerada pelas placas durante o dia e usa essa energia para fazer eletrólise: decompor a água em oxigênio e hidrogênio, que é armazenado em cilindros.

À noite, depois que escurece, ela passa o H2 por uma “célula combustível”: peça que extrai os elétrons dele, gerando eletricidade. O sistema também tem uma bateria de lítio, mas ela é usada apenas como “buffer” (para fornecer energia imediata enquanto a célula combustível está sendo ligada). O aparelho está à venda na Austrália, pelo equivalente a US$ 26.900.