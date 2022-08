A cadeira de rodas que sobe escadas

A cadeira, que se chama BRO, foi criada pela empresa suíça Scewo (fundada por cientistas do Instituto de Tecnologia de Zurique). Ela tem propulsão elétrica, é alimentada por uma bateria. Mas suas semelhanças com outras cadeiras motorizadas terminam aí.

Primeiro, porque a Scewo é capaz de subir e descer escadas: basta apertar um botão e a cadeira aciona duas esteiras, com as quais vai vencendo cuidadosamente, mas com uma agilidade surpreendente, o obstáculo: ela sobe ou desce 30 degraus por minuto, controlando automaticamente a inclinação das esteiras para deixar a pessoa retinha.

A cadeira suporta 40 a 120 kg, e tem uma função que eleva o assento a até 90 centímetros do chão (para ajudar o usuário a alcançar as prateleiras de cima do supermercado, por exemplo). Também permite ficar numa posição ereta, quase em pé – na mesma altura das demais pessoas.

Isso é possível graças às esteiras, que se transformam em dois “pés” sobre os quais a cadeira se apoia. Ela também desce, com o assento ficando a apenas 44 cm do chão, para ajudar a pessoa a entrar e sair.

A Scewo é dobrável, e o fabricante vende uma minirrampa que permite colocá-la no porta-malas de uma perua. Basta apertar um botão e a cadeira sobe ou desce a rampa, entrando ou saindo do porta-malas sozinha (algo necessário, já que ela pesa 160 kg).

A Scewo tem rodas e pneus grandes, que permitem trafegar na terra e em superfícies irregulares, anda a até 10 km/h, e sua bateria tem autonomia para 35 km. Ela é controlada por um joystick ou por meio de um aplicativo, que também tem outras funções, como buzina e câmera de ré. Já está à venda em três países europeus, pelo equivalente a US$ 40 mil.

