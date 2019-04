A câmera de cinema com 12 cm

A câmera, que está sendo lançada pela marca chinesa DJI, custa US$ 349 e filma em resolução 4K (também tira fotos de 12 megapixels). Pesa 119 gramas e tem o tamanho de um tubo de pasta de dente, podendo ser guardada no bolso – ela vem com um case para isso.

Mas o que importa é que a máquina é a primeira com gimbal: um conjunto de sensores e motores que reposiciona a lente em tempo real, anulando os tremores da imagem. O resultado impressiona: lembra filmagens de cinema feitas com steadicam (estabilizador de US$ 50 mil).

A camerinha é fácil de usar, e esperta também – segue automaticamente o seu rosto e das outras pessoas. Sua tela é bem pequena, apenas 1 polegada, pois a ideia é que você não precise monitorar o que está filmando (mas também dá para encaixar o seu smartphone à câmera, e usá-lo como visor).