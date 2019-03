A reencarnação do Google Glass

Os Focals custam US$ 599, um terço do Google Glass. Não têm câmera embutida – e podem ser usados em qualquer lugar sem incomodar as outras pessoas. Acima de tudo, são discretos: mal dá para ver que têm algo diferente. No caso, um microcanhão laser (veja abaixo) que projeta notificações, mensagens, alertas de compromissos e rotas de GPS, com setinhas dizendo onde você deve virar, na lente direita dos óculos. Você controla tudo dando comandos de voz (os óculos rodam a assistente virtual Alexa, da Amazon) ou usando um anel especial, que tem um microjoystick e vem junto com o produto. Na prática, funciona bem: as informações não atrapalham, os óculos são úteis (dá até para chamar Uber), e a bateria dura três dias.

–