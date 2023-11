A scooter que vira maleta

Em 1981 a Honda lançou uma micro motocicleta, a Motocompo: ela tinha um motorzinho de 2,5 cavalos e ficava bem pequena, com apenas 1 metro de comprimento e 54 cm de altura, quando fechada. Mas era preciso dobrar muito os joelhos para andar nela, que mais parecia uma motinho de circo.

Não fez sucesso, e foi descontinuada em 1983. Agora, quatro décadas depois, a montadora japonesa tenta de novo – mas, desta vez, parece ter chances reais de sucesso.

A nova Motocompacto é bem mais alta, permitindo uma posição de pilotagem natural, com as pernas estendidas. Mas continua pequena: com o guidão, o banco e as pedaleiras recolhidas, ela fica com 74 cm de comprimento por 73 de altura – e apenas 9 cm de espessura.

Continua após a publicidade

Pesa 18,7 kg (o mesmo que uma bicicleta aro 26), e seu motor elétrico, de 490 watts, alcança 24 km/h de velocidade máxima. Sua bateria promete autonomia de 19 km, e leva 3 horas e meia para recarregar numa tomada comum. A Motocompacto também é compatível com correntes e cadeados para bicicleta. Será lançada nos EUA este mês, por US$ 995.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Continua após a publicidade