A tecnologia que permitiu que “A Odisseia” fosse 100% filmado em IMAX
O novo filme de Christopher Nolan estreia nesta quinta (16). Entenda a tecnologia que foi desenvolvida especialmente para o diretor.
Do começo
O IMAX surgiu em 1970 e é um sistema que viabiliza imagens em altíssima resolução. Usa películas de 70 mm, o dobro das normais (35 mm), o que permite a exibição em telas quadradas e curvas, maiores e mais imersivas que as retangulares convencionais (no Brasil, há 12 telas assim).
O problema
As câmeras IMAX fazem muito barulho para rodar filmes tão grandes, o que sempre impediu a gravação de diálogos com elas. Por isso, ficavam restritas a documentários da natureza e cenas de ação. Até agora.
A ideia
A IMAX criou novas câmeras e o blimp, caixona de 120 kg que abafa o som do equipamento. Funciona, mas bloqueia a visão de quem está em cena. Foi preciso instalar espelhos nela para que os atores se enxergassem.
O preço
O blimp e os espelhos “retrovisores” permitiram a Nolan gravar as quase três horas de A Odisseia em 70 mm. É a primeira vez que um longa-metragem de ficção é feito totalmente para IMAX. No total, a produção consumiu 609 mil metros de filme nas gravações, que custaram US$ 3 milhões.