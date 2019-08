A união entre o PC e os consoles

Não se trata de um emulador; o Big O não usa software para tentar simular os consoles. Dentro dele, há um PS4 Pro e um Xbox One X de verdade, com todas as peças – e, na frente da máquina, um dock para Nintendo Switch. Você conecta o Big O à sua televisão por um cabo HDMI, e aí basta apertar um botão para selecionar um dos consoles ou o modo PC, que é superpotente (processador Intel Core i9 9900K, placa de vídeo nVidia Titan RTX, 64 GB de memória RAM e SSD de 4 GB).

Atrás da porta frontal, fica um dock para Nintendo Switch

O PS4 e o Xbox só aceitam games via download, pois a máquina não tem leitor de Blu-ray, mas isso não chega a ser problema. Para dissipar o calor gerado por tantas peças (são 4 CPUs diferentes, com 32 núcleos), o Big O é refrigerado a água. Ele foi criado pela empresa americana Origin, e ainda não tem previsão de lançamento.