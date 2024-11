Aos 47 anos, Voyager 1 ativa transmissor de rádio que não era usado desde 1981

No dia 5 de setembro de 1977, a Nasa lançou a sonda espacial Voyager 1 para estudar Júpiter e Saturno. Essa espaçonave está há 47 anos em atividade – e já alcançou o espaço interestelar, fora do Sistema Solar e da zona de influência do Sol, que se estende até depois da órbita de Plutão.

Depois de alguns dias incomunicável por causa de problemas técnicos, a sonda voltou à ativa usando um transmissor de rádio que não era usado desde 1981, segundo a Nasa. A Voyager 1, que está a 24 bilhões de quilômetros de distância da terra, continua sendo uma ferramenta importante para a exploração espacial. É a espaçonave mais distante da Terra.

Componentes da nave têm sido desligados pouco a pouco para conservar energia e manter a missão rolando pelo máximo de tempo possível. A sonda deu vários problemas nos últimos meses, mas os engenheiros da NASA pensaram em soluções criativas para estender a expectativa de vida da Voyager 1.

Dois sistemas de rádio

De vez em quando, os engenheiros enviam comandos para que a Voyager 1 ligue alguns dos seus aquecedores e componentes que geram calor. Isso ajuda a reverter um pouco do dano que a exposição à radiação causa nos componentes da sonda.

Esses comandos são enviados da Califórnia para o espaço interestelar. Demoram 23 horas para as ondas de rádio irem da Terra até a sonda. No dia 16 de outubro, um comando foi enviado, mas algo ativou o sistema de proteção contra defeitos da espaçonave e desligou todos os sistemas que não são essenciais para ela continuar funcionando – incluindo a comunicação.

A equipe da Nasa percebeu o problema quando não recebeu resposta da sonda no dia 18. O transmissor de rádio normalmente usado pela sonda, que transmite numa frequência em banda X, foi trocado pelo transmissor que usa uma frequência de banda S, com um sinal de rádio bem mais fraco. Esse aparelho não era usado desde 1981.

O time não tinha certeza de que seria possível captar o sinal da banda S, mas eles conseguiram. Porém, esse sinal é muito fraco para continuar sendo usado no longo prazo. Agora, eles querem descobrir o que disparou o sistema de proteção contra defeitos antes de pedir para a sonda ligar de novo o transmissor de rádio em banda X.

