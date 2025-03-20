Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

Bits de Schrödinger: o que são computadores quânticos (e por que essa revolução vai demorar)

0 ou 1? Na dúvida, ambos. Entenda essa tecnologia e suas consequências para o futuro – que são fascinantes e perigosas em igual medida.

Por Bruno Carbinatto 20 mar 2025, 11h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Colagem, em fundo preto,
 (Caroline Aranha/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Bits de Schrödinger: o que são computadores quânticos (e por que essa revolução vai demorar) Priorizar nos meus resultados Google

Toda informação que um computador processa está escrita em código binário: 0 ou 1. Essa escolha entre duas opções é um bit, a unidade de medida de informação mais básica. Dentro do seu celular ou notebook, há bilhões de interruptores minúsculos, chamados transistores, que representam fisicamente os bits: em qualquer dado momento, eles podem estar ligados (um) ou desligados (zero).

Um computador quântico funciona parecido, só que com bits especiais, chamados (adivinhe!) bits quânticos, ou qubits. Os qubits também podem assumir os valores 1 ou 0. Mas há um terceiro estado possível: os dois ao mesmo tempo.

Isso se deve a uma propriedade do mundo quântico chamada superposição. É impossível prever o local exato em que um elétron qualquer está. Só podemos calcular a probabilidade de que essa partícula apareça em algum lugar. Essa não é uma limitação tecnológica dos detectores: é uma barreira que a própria natureza impõe à compreensão do Universo em pequena escala.

Se você tenta medir onde o elétron está, ele desiste dessa coisa de estar 70% aqui e 30% acolá e “decide” se manifestar como um pontinho, em um só lugar do espaço. Isso é chamado de colapso de função de onda, e descobrir como e por que ele ocorre ainda é um tópico de discussão filosófica.

Siga
Continua após a publicidade

Por causa dessa maluquice, qubits não são apenas 0 ou 1: são uma combinação dos dois ao mesmo tempo. Se os bits normais funcionam no esquema cara ou coroa, qubits são como moedas girando, sem jamais cair.

Uma segunda bizarrice do mundo quântico é o chamado emaranhamento (ou entrelaçamento) quântico. Nele, duas ou mais partículas podem estar vinculadas, de modo que o que acontece com uma afeta a outra imediatamente – mesmo que elas estejam separadas no espaço.

Continua após a publicidade

Num computador quântico, os qubits estão emaranhados para trabalhar em equipe numa mesma missão. Quanto mais deles houver, melhor.

Para entender por que isso é revolucionário, vamos de exemplo. Imagine um bot que tenta achar a saída de um labirinto. Um computador comum testaria cada caminho, um por um, até encontrar a solução. Ele faz isso muito rápido, mas ainda precisa averiguar cada combinação possível de zeros e uns.

Continua após a publicidade

Já um computador quântico consideraria todas as rotas de uma vez, porque todos os seus bits já são zeros e uns ao mesmo tempo. Cada rota, em última instância, é representada por um longo trecho de código binário, e ele roda todos esses códigos ao mesmo tempo, em superposição.

Infográfico, em fundo neutro, explicando a computação quântica.
(Arte/Superinteressante)
Continua após a publicidade

Na prática, é difícil construir esses aparelhos. A superposição só dura em condições muito específicas, quando a máquina está em um estado chamado de coerência quântica. Qualquer mínima interferência do ambiente – uma vibração ou uma variação de temperatura – faz os qubits abandonarem a ambiguidade e assumirem um valor fixo. Essa fragilidade leva a uma alta taxa de erros, que permanece sem solução.

Os computadores quânticos que já existem – você vê a foto de um ao lado, com aparência de um lustre – funcionam apenas em ambientes climatizados, só um pouquinho acima do zero absoluto (-273 ºC). Por enquanto, eles contêm só algumas dezenas de qubits. Microsoft, IBM, Google e Amazon estão a alguns anos (ou até décadas) de viabilizar computadores quânticos em larga escala.

Continua após a publicidade

Essa seria uma façanha revolucionária. Por exemplo: permitiria à indústria farmacêutica descobrir novos medicamentos em questão de dias, não anos. Se você pensar no princípio ativo de um medicamento como uma chave – e em nosso corpo como um enorme cardápio de fechaduras bioquímicas –, fica fácil concluir que testar todas as chaves possíveis ao mesmo tempo é um atalho valioso.

Colagem, em fundo preto,
Os computadores quânticos já existem, mas só funcionam em temperaturas próximas do zero absoluto (-273 graus Celsius). Ainda levará uns bons anos até que sejam produzidos em larga escala. (Caroline Aranha/Getty Images/Montagem sobre reprodução)

Mas também há problemas – como tornar obsoletos os métodos de criptografia atuais, como explicamos nesta reportagem.

 

 

Publicidade
TAGS:
Amazon
Ciência
COMPUTAÇÃO
computador
Física quântica
Google
IBM
Microsoft
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).