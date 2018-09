Bola para os ciclistas

Os músculos dos ciclistas vão render muito mais a partir do ano que vem, com o lançamento da power ball (bola de força), um pequeno propulsor esférico criado pelos ingleses Paul Priestman e Douglas Barber. Sem necessidade de ferramentas, o sistema se liga à roda dianteira de qualquer bicicleta – e pode ser facilmente desmontado para evitar roubos. O motor de 30 centímetros cúbicos aumenta o rendimento das pedaladas, permitindo velocidades superiores a 40 quilômetros por hora, pouco mais do que o dobro de uma bicicleta normal. Com um diminuto tanque de 0,5 litro de combustível, sua autonomia chega a 100 quilômetros.