Bug do Google Maps mostra o interior de uma loja brasileira no meio do oceano

A ferramenta Street View do Maps fornece material para memes e teorias da conspiração há anos. Nas redes sociais, vira e mexe viraliza alguma bizarrice encontrada nessas plataformas: pessoas em situações inusitadas, flagrantes de crimes, intervenções artísticas ou mesmo coisas mais fofas, como entes queridos que já faleceram mas estão eternizados pelas câmeras do carro do Google.

Nos últimos dias, uma comunidade no Reddit chamou atenção para um bug recente: no meio do Atlântico Norte, o Maps exibe várias fotos 360º de uma loja de construção de Pomerode, Santa Catarina. Algumas fotos da loja estão distribuídas de forma equidistante em uma grade, outras estão mais espalhadas.

Não há uma explicação clara sobre como elas foram parar lá. Além de serem todas do interior da Joca Construções, é possível saber que elas foram produzidas e postadas por uma agência de marketing digital chamada Visual Art Brasil.

Nas redes sociais, a agência afirma ser credenciada pelo Google Street View e oferece serviços que prometem otimizar a exibição da empresa na pesquisa do Google. A Super procurou pela empresa no Whatsapp, e uma pessoa que não se identificou afirmou que não trabalha mais “nessa área”. Ao ser perguntada sobre o bug, a pessoa parou de responder.

Qualquer usuário pode publicar imagens em 360º no Google usando uma ferramenta chamada Street View Studio. É bem provável que você já tenha visto imagens enviadas por usuários no Google Maps, seja mostrando o interior de um ponto turístico ou de um estabelecimento (especialmente em países onde não há Street View).

O bug parece estar sendo corrigido: antes, era possível encontrar essas fotografias ao arrastar o bonequinho de visão 360º por cima do Atlântico Norte, ação que exibe os locais com visualização 360º disponíveis. Essa ação não é mais póssível . Mas os locais ainda podem ser encontrados por meio dos links ou das coordenadas geográficas.

Acompanhe a lista abaixo.

Entre a França e o Canadá, você encontra a seção de torneiras, chuveiros e tampas de privada.

Bem pertinho da costa sul da Groenlândia, está um dos principais corredores da loja, com vista privilegiada para as latas de tinta de parede.

Um pouquinho para leste, entre a Groenlândia e a Islândia, você pode encontrar as ferramentas e rolinhos de tinta.

Bem no meio da Baía de Hudson, no Canadá, há uma belíssima variedade de mármores e pedras para revestir o seu banheiro.

Ao que parece, o segundo andar da loja fica afastado geograficamente também: o cantinho com pequenos espaços de amostra de banheiros decorados pode ser encontrado no Pacífico Norte, entre o México e o Japão.

Não dá para saber se as anomalias são bugs do Google ou alguma tentativa inusitada de otimização por parte da Visual Art Brasil. A Super procurou o Google para esclarecimentos, mas não teve respostas até o momento da publicação do texto.

Há ainda uma terceira opção que a reportagem não conseguiu apurar: quem sabe a Joca Construções abriu mesmo as filiais oceânicas? Afinal, os reinos submersos não vão se decorar sozinhos.

